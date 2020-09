Skoda i Toyota to marki, które toczą zażarty bój o względy wśród kierowców w Polsce. Z podsumowania przygotowanego przez analityków Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że obie marki mogą mieć problemy z dostawami najpopularniejszych modeli. Ale po kolei…

W pierwszych dwóch dekadach września zarejestrowano niemal 21 tys. sztuk nowych samochodów osobowych – wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. To o niemal 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Bardzo duży wzrost odnotowały samochody dostawcze – w urzędach komunikacji wydano numery do 2547 sztuk dostawczaków, to wzrost o niemal 47 proc. Łącznie od 1 do września zarejestrowano 23 532 samochody osobowe i dostawcze, co oznacza poprawę o przeszło 10 proc.

Skąd tak wysokie wskaźniki wzrostu rejestracji? Analitycy przypominają, że dokładnie przed rokiem zaczęły obowiązywać "zaktualizowane" przepisy związane z normą WLTP, w związku z czym w 2019 (a również w 2018) roku wrześniowe wyniki były nienaturalnie niskie.

Zaczyna brakować samochodów

– Sprzedaż idzie w górę. Zapowiadany kryzys na razie nie wpływa na rynek, który szybko się odbudowuje. Stoki dilerskie powoli pustoszeją, a produkcja jeszcze nie nadąża, chociaż i tu widać poprawę – powiedział dziennik.pl Wojciech Drzewiecki, szef Instytutu Samar. – Zgodnie z informacjami uzyskanymi z sieci, w przypadku niektórych marek zaczyna już brakować aut, które cieszą się największym zainteresowaniem – dodał.

O które modele chodzi? – Toyota Corolla cieszy się dużym wzięciem, więc podobnie jak w przypadku Skody Octavii u niektórych dilerów mogą być problemy – wyjaśnił Drzewiecki.

Jakie samochody kupują?

Liderem w grupie samochodów osobowych po 10 dniach września jest Skoda Octavia (1214), przed Toyotą Corollą (1167) i Toyotą Yaris (794). Co ciekawe, po 20 dniach bardzo zyskały marki premium – zarejestrowano ich 3918 sztuk, ponad 8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Toyota wybierana najczęściej

Po pierwszych dwóch dekadach września 2020 roku najpopularniejszą marką jest Toyota (3601 szt. rejestracji). Drugą lokatę zdobyła Skoda (2901 szt.), a podium uzupełnił Volkswagen (1686 szt.).

Wysoki wynik "wykręcił" Mercedes (1226 szt.), który wyprzedził takich producentów jak: Kia – 1045 szt., Hyundai (1006 egz.), Ford (940 aut), Renault (915 modeli), BMW (828 szt.) i Audi (744 auta).