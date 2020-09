Skoda Octavia to w Polsce od lat najpopularniejszy model czeskiej marki. W przypadku nowej generacji tego auta obecna paleta benzynowa obejmie: trzycylindrowe 1.0 o mocy 110 KM (pracuje w oszczędnym cyklu Millera) oraz 1.5/150 KM z systemem odłączania połowy z czterech cylindrów. Jednostki wysokoprężne (2.0 TDI 115 KM lub 150 KM) mają emitować o około 80 proc. mniej tlenku azotu (NOx) w porównaniu z poprzednią generacją. Jakim cudem? Oprócz filtra cząstek stałych silniki są wyposażone w układ oczyszczania spalin SCR. Metodą "podwójnego dozowania" płyn AdBlue jest wtryskiwany przed dwoma szeregowo ustawionymi katalizatorami. W efekcie nowe jednostki TDI są technicznie przygotowane do spełnienia przyszłych wymogów normy emisji Euro 6d. Skoda nie ogranicza się jednak do konwencjonalnych napędów.

Octavia RS Hybryda ucieszy bardziej niż diesel i benzyna?

W Polsce już za moment zadebiutuje Octavia RS. A najważniejszą nowością w przypadku tej wersji, z której powinni być zadowoleni ekologicznie nastawieni menedżerowie flot firmowych i prywatni użytkownicy, jest hybryda plug-in. Ta ładowana z gniazdka odmiana będzie po raz pierwszy dostępna obok wariantu benzynowego i wysokoprężnego.

Pod karoserią Octavii RS iV inżynierowie zestawili turbobenzynowe 1.4 TSI z jednostką elektryczną 85 kW i 6-biegowym automatem DSG obsługiwanym elektronicznie w technologii shift-by-wire na wzór rozwiązania z Porsche 911. Taka konfiguracja dostarczy kierowcy 245 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 400 Nm (to o 30 Nm lepiej niż w poprzedniej generacji Octavii RS 2.0 TSI). Zależnie od sytuacji i wybranego trybu jazdy silniki mają pracować indywidualnie lub w parze, łącząc potencjały jednostki elektrycznej i spalinowej. W trybie sportowym, przy wykorzystaniu obu silników jednocześnie i pełnej mocy RS iV przyspieszy od 0 do 100 km/h w 7,3 sekundy. Maksymalna prędkość to 225 km/h. Podczas hamowania silnik elektryczny zamieni się w generator i odzyska energię.

Duży akumulator (Skoda zastosowała tu baterię litowo-jonową magazynującą 13 kWh) pozwoli na jazdę w trybie zeroemisyjnym. Stąd, jeśli zajdzie potrzeba nowa RS iV zmieni się w prawdziwy samochód na prąd. Wtedy już od startu kierowca dostanie pod nogę aż 330 Nm "elektrycznego" momentu obrotowego, by w ciszy do 60 km przejechać bez spalin. Do tego ładując baterię tej sportowej hybrydy energią z domowej instalacji fotowoltaicznej można kolejne kilometry pokonywać za darmo.

Octavia jako hybryda plug-in dla Kowalskiego

Razem z RS iV w Polsce zadebiutuje spokojniejsza hybryda plug-in, czyli Octavia iV. Tu również połączono silnik 1.4 TSI z jednostką elektryczną i baterią 13 kWh, ale ten system produkuje łącznie 204 KM (350 Nm momentu obrotowego). Wykorzystując tylko energię elektryczną samochód bezemisyjnie pokona do 60 km (w cyklu WLTP). Podobnie jak w wersji RS iV akumulator można uzupełnić prądem z gniazdka lub ładowarki naściennej. Ten model będzie oferowany w wersjach Ambition i Style.

Octavia e-TEC z technologią miękkiej hybrydy

Octavia jest też pierwszym modelem Skody, który dostępny będzie w technologii miękkiej hybrydy. To rozwiązanie producent przewidział pod nazwą e-TEC i w konfiguracji z silnikiem 1.0 TSI/110 KM lub 1.5 TSI/150 KM w wariancie z 7-biegowym DSG.

Technologia miękkiej hybrydy wykorzystuje rozrusznik 48 V napędzany paskiem oraz akumulator 48 V o pojemności 0,6 kWh schowany pod przednim fotelem pasażera. System umożliwia "żeglowanie" przy wyłączonej jednostce spalinowej, odzyskiwanie energii przy hamowaniu oraz wspomaganie silnika poprzez elektryczne dodawanie do 50 Nm (np. przy starcie). Jednocześnie benzynowe serce ma budzić się do życia ciszej i z mniejszymi drganiami. Akumulator 48 V jest również odpowiedzialny za ładowanie akumulatora 12 V przy wykorzystaniu przetwornicy DC/DC. Producent twierdzi, że zastosowanie miękkiej hybrydy pozwala zaoszczędzić do 0,4 l paliwa na 100 km.