Volkswagen Golf Variant to ważny model w rodzinie niemieckiej marki. A świadczyć o tym mogą choćby liczby. Od debiutu w 1993 roku znalazł już ponad 3 mln chętnych. Teraz debiutuje nowe kombi stworzone na bazie Golfa ósmej generacji.

Reklama

W porównaniu do poprzednika nowy Golf Variant z każdej strony wygląda ciekawiej i do tego urósł o niemal 7 cm – ma 4633 mm długości. Dodatkowe centymetry wpłynęły na zmianę proporcji nadwozia – samochód wydaje się teraz smuklejszy i niższy niż wcześniejszy model. Przednie i tylne światła standardowo są wykonane w technologii LED.

Przyrost długości plus rozciągnięty rozstaw osi (2686 mm) przekuto na lepszą przestronność kabiny. Nowy model zaoferuje więcej miejsca dla ludzi i na ich bagaż. Wnętrze wydłużyło się o 48 mm (do 1798 mm). Tyle samo miejsca przybyło na nogi pasażerom tylnej kanapy.

Pojemność bagażnika (do górnej krawędzi oparcia tylnego siedzenia) wynosi 611 litrów, czyli o 6 litrów więcej niż w poprzedniku. Po złożeniu oparcia przedział ładunkowy rośnie do 1642 litrów (lepiej o 22 litry w porównaniu z kombi 7. generacji). Z lity opcji można zamówić elektrycznie sterowaną klapę otwieraną machnięciem stopy pod tylnym zderzakiem.

Pod maską można mieć 48-woltowy napęd eTSI mild-hybrid (łagodna hybryda; wspomaganie silnikiem elektrycznym). Pierwsze skrzypce w takim zespole gra silnik spalinowy. Do życia budzi go wpięty między silnik a 7-biegową seryjną przekładnię DSG rozrusznik-alternator, pracujący w 48-woltowej sieci. Ten układ pozwala sprawniej ruszać, a także "żeglować" z wyłączonym sercem spalinowym i rekuperować energię podczas hamowania. Odzyskany w ten sposób prąd trafia do akumulatora pod tylną kanapą, a paliwo wolniej ubywa ze zbiornika. Golf Variant będzie też oferowany z również z silnikami TDI, które VW wyposaży w system podwójnego wtrysku czynnika AdBlue i dwa katalizatory SCR.

Volkswagen razem z nowym kombi zreformował wersje wyposażeniowe. Oprócz podstawowej wersji Golf dostępne są wersje Life, Style” i R-Line. Seryjne wyposażenie najtańszej odmiany obejmuje systemy Lane Assist i Front Assist. Ten ostatni seryjnie ma funkcje awaryjnego hamowania w mieście i wykrywania pieszych oraz hamowania podczas skręcania po wykryciu pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka. Bazowe auto zapewni także bezkluczykowy system uruchamiania silnika, elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego XDS oraz system Car2X umożliwiający komunikację z innymi pojazdami i urządzeniami infrastruktury drogowej np. sygnalizacją świetlną (informacje o zdarzeniach drogowych Golf pobiera w czasie rzeczywistym z chmury). Wprowadzając to rozwiązanie Volkswagen chce przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków na drogach UE. System poinformuje kierowcę m.in. o kraksach, zepsutych autach, długości korka, robotach drogowych, miejscach wymagających ostrego hamowania czy pędzących na sygnale karetkach, straży pożarnej lub policyjnych radiowozach.

W kabinie każdy Golf Varinat to m.in. cyfrowy kokpit (Digital Cockpit Pro), system multimedialny Composition z 8,25-calowym ekranem dotykowym i usługi internetowe We Connect i We Connect Plus, wielofunkcyjna kierownica, automatyczna klimatyzacja oraz zestaw głośnomówiący z Bluetooth.

Volkswagen Golf Varinat debiutuje razem z Golfem Alltrack. Ten model, określany przez VW jako crossover, wjeżdża między hatchbacki a SUV-y. Standardowo jest wyposażony w stały napęd na cztery koła 4MOTION i ma większy prześwit niż zwykły kombiak. Do tego może ciągnąć przyczepę o masie własnej do 2000 kg. Tu również można mieć system Travel Assist wspomagający jazdę do prędkości 210 km/h i światła matrycowe IQ.Light.

Volkswagen Golf Varinat i Golf Alltrack w Polsce zadebiutują na przełomie 2020 i 2021 roku. Ceny poznamy jeszcze we wrześniu.