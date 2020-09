Japonia jest krajem o dużym ryzyku występowania naturalnych katastrof takich jak trzęsienia ziemi czy tajfuny. W takich sytuacjach dużym problemem bywa często brak prądu wynikający z uszkodzenia sieci przesyłowej, który dotyka zarówno mieszkańców, jak i centra reagowania kryzysowego oraz ośrodki ewakuacyjne i służby ratunkowe. Toyota i Honda połączyły siły i wspólnie opracowały mobilny system awaryjnego generowania prądu i zasilania Moving e, który może dostarczyć źródła prądu wszędzie tam, gdzie organizowana jest pomoc podczas kataklizmów lub innych sytuacji awaryjnych.

Podstawą Moving e jest Charging Station, czyli elektryczny autobus na ogniwa paliwowe pełniący funkcję stacji ładowania na kołach. Został wyposażony w dwa przenośne zewnętrzne urządzenia wyjściowe Honda Power Exporter 9000, 56 przenośnych akumulatorów Hondy, w tym 20 egzemplarzy LiB-AID E500 oraz 36 baterii Mobile Power Pack (MPP), a także 36 dwukierunkowych ładowarek Honda Mobile Power Pack Charge & Supply Concept do baterii MPP.

Do tego autobus Charging Station jest nie tylko mobilnym generatorem, ale może także zapewnić schronienie i miejsce do spania osobom ewakuowanym.

Charging Station został opracowany na podstawie miejskiego autobusu Toyota FC Bus, którego sprzedaż rozpoczęła się w 2016 roku. Jego druga generacja o nazwie Toyota SORA trafiła na rynek w 2018 roku. W programie Moving e pojazd został wyposażony w dwukrotnie większą liczbę zbiorników wodoru, które zwiększyły jego możliwości generowania energii do 454 kWh, a moc systemu zasilania zewnętrznych odbiorników do 18 kW. Duża moc i pojemność energetyczna sprawia, że system może służyć jako źródło zasilania dla ośrodków ewakuacji oraz jako magazyn energii wygenerowanej przez ogniwa paliwowe, stanowiące główny element układu napędowego pojazdu.

Testy rozpoczynają się we wrześniu 2020 roku. Toyota i Honda sprawdzą efektywność i praktyczność systemu Moving e w różnych zastosowaniach we współpracy z władzami lokalnymi i firmami, które będą zainteresowane udziałem w programie. Charging Station będzie poruszał się w promieniu 100 km od stacji tankowania autobusów wodorowych. Będzie mógł dostarczyć od 240 do 490 kWh energii, w zależności od pokonanego dystansu od i do punktu tankowania wodoru.

Toyota w 2014 roku marka wprowadziła na rynek model Mirai, elektrycznego sedana napędzanego wodorem. Samochód jest wyposażony w 154-konny silnik elektryczny, zasilany ogniwami paliwowymi, które na bieżąco generują prąd w reakcji wodoru i tlenu. Układ napędowy Mirai został następnie przystosowany do większych pojazdów, takich jak auta dostawcze, ciężarówki wielkogabarytowe oraz autobusy miejskie FC Bus i SORA. W 2020 roku na rynku zadebiutuje druga generacja sedana Mirai – wodorowa limuzyna zaprojektowana na platformie TNGA, której zasięg wzrośnie o 30 proc. w porównaniu do aktualnego modelu.