Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Audi oraz VW dostawcze – samochody elektryczne i hybrydy plug-in tych marek będzie można ładować zielonym prądem na preferencyjnych warunkach. Grupa VW zawarła umowę z największą polską prywatną grupą energetyczną Polenergia. Co ważne, energię ze źródeł odnawialnych będzie można wykorzystywać nie tylko na potrzeby zasilania auta, ale też całego gospodarstwa domowego.

I tak właściciele e-samochodów marek należących do niemieckiego koncernu, którzy zdecydują się podpisać umowę mają do wyboru trzy taryfy:

z gwarancją ceny (tabela niżej) – umowa na 2 lata (opłata stała 8,61 zł/miesiąc); kontrakt 3-letni (11,07 zł/m-c) lub na 5 lat (18,45 zł/m-c),

z gwarancją rabatu w wysokości 5 proc. – umowa na 2, 3 lub 5 lat,

z gwarancją rabatu w wysokości 10 proc. – umowa na 5 lat.

Do tego dla pierwszych 500 osób przewidziano bonus o nazwie "Pakiet Zielonej Energii", czyli dwukrotne ładowania akumulatora za darmo (90 kWh).

Oferta przeznaczona jest dla gospodarstw domowych z całej Polski. Przy podpisaniu umowy wymagane jest tylko oświadczenie, że jest się w posiadaniu, planuje zakup lub ma prawo do korzystania z samochodu elektrycznego albo hybrydowego plug-in z oferty marek Grupy Volkswagen (SZCZEGÓŁY).

– Co ważne Polenergia dostarczy zieloną energię nie tylko do ładowania takiego samochodu, ale także do zasilania całego domu. Korzystanie z auta elektrycznego będzie wówczas całkowicie zeroemisyjne, nawet gdy użytkownik nie ma własnej przydomowej instalacji fotowoltaicznej – powiedział dziennik.pl Tomasz Tonder, dyrektor PR Volkswagen Group Polska.

Dodał też, że już oferowane elektryczne auta jak Audi e-tron, Porsche Taycan czy powstający w Polsce Volkswagen e-Crafter, produkowane są z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

– Debiutujący w polskich salonach we wrześniu model ID.3 jest pierwszym samochodem Volkswagena, który produkowany jest w sposób neutralny pod względem emisji CO 2 z uwzględnieniem poddostawców. Tym samym, jeżeli użytkownik ID.3 do zasilania akumulatorów będzie wykorzystywał energię z instalacji fotowoltaicznej lub zieloną energię wyprodukowaną przez Grupę Polenergia, samochód pozostanie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia – wyjaśnił.

Kiedy samochód elektryczny jest ekologiczny? A w Polsce?

Potrzeba elektromobilności wzięła się m.in. z konieczności zmniejszenia wpływu samochodów na ocieplenie klimatu. Urzędnicy UE przyciskają w tej sprawie producentów, a ci nie mają innego wyjścia, jak postawić elektryfikację. Dlatego czeka nas prawdziwy wysyp premier aut EV i hybryd plug-in – inwazję szykują m.in. Grupa VW, Hyundai, Kia czy marki PSA. Jak więc zespół napędowy złożony z akumulatorów i silnika elektrycznego wypada na tle konwencjonalnych rozwiązań? O sprawdzenie tego pokusiła się organizacja Transport & Environment.

– Wzięliśmy pod uwagę wszystkie możliwe kryteria, takie jak ilość CO 2 emitowanego podczas produkcji energii elektrycznej, czy spalania paliwa, a także ślad węglowy powstający podczas wydobycia pierwiastków potrzebnych do produkcji akumulatorów. Z badań wynika, że samochody elektryczne w Europie emitują średnio prawie 3 razy mniej CO 2 niż porównywalne samochody napędzane benzyną i olejem napędowym – stwierdzają eksperci w podsumowaniu najnowszego badania. Do tego zauważają, że w najgorszym przypadku samochód elektryczny z akumulatorem produkowanym w Chinach i użytkowany w Polsce nadal emituje 22 proc. mniej CO 2 niż auto zasilane olejem napędowym i 28 proc. mniej niż samochód benzynowy.

– W najlepszym przypadku samochód elektryczny z akumulatorem wyprodukowanym w Szwecji i używany w Szwecji może emitować 80 proc. mniej CO 2 niż samochód z silnikiem Diesla i 81 proc. mniej niż benzynowy. Przewidujemy także, że samochody elektryczne zmniejszą emisję CO 2 czterokrotnie do 2030 r., dzięki rosnącemu udziałowi energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – podkreślają badacze.

6 tys. km jazdy za darmo

Przy okazji warto zwrócić uwagę na dynamicznie rosnący w Polsce rynek paneli fotowoltaicznych. Świadczyć o tym może, choćby zapotrzebowanie firm z tej branży na nowych pracowników. Z kolei kierowca auta elektrycznego, który zdecyduje się na taką instalację będzie mógł ładować akumulator energią pochodzącą bezpośrednio z promieniowania słonecznego, czyli darmową.

Z przykładowego wykresu wynika, że domowa instalacja o mocy 6 kW produkuje latem w ciągu jednego miesiąca 805 kWh. A to energia pozwalającą na przejechanie prawie 6 tys. km miejskim autem elektrycznym (13,9 kWh/100 km - średnie zużycie energii VW e-up!, test tygodnika Motor).