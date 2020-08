Volkswagen ID.3 był głównym bohaterem specjalnej prezentacji zorganizowanej w warszawskim Volkswagen Home. Niemiecka marka uwolniła ceny seryjnych wersji i wraz z rynkowym debiutem pierwszego samochodu elektrycznego zbudowanego na platformie MEB radykalnie zmienia sposób sprzedaży aut.

– Konfigurację ID.3 można przeprowadzić za pomocą maksymalnie 10 kliknięć na stronie internetowej: od wyboru modelu, przez pakiety wnętrza i styl nadwozia, wallbox po finansowanie. Takie rozwiązanie zostanie wdrożone dla wszystkich przyszłych aut elektrycznych rodziny ID, a kolejnym będzie SUV ID.4 – powiedział dziennik.pl Michał Świtaj, koordynator ds. elektromobilności marki Volkswagen. – Chcemy uprościć życie kierowców i pracę fabryki w Zwickau, w której szybciej powstanie zamówiony egzemplarz – dodał.

Volkswagen ID.3. Jak w sklepie z czekoladą

Podczas konfiguracji modelu pomocna ma być przygotowana przez VW... tabliczka czekolady. W pierwszym kroku należy wybrać kawałek z preferowaną wersję ID.3 (tabela niżej). Następny ruch to kolorystyka: wnętrza (trzy warianty) i nadwozia (sześć kombinacji z czarnym dachem, w tym pięć metalizowanych). Po wybraniu felg (18-, 19- i nawet 20-calowe), można zdecydować się na opcjonalne rozwiązania jak np. pompa ciepła za 5480 zł. Niebawem ID.3 ma też na nowo zdefiniować pojęcie personalizacji – sporo elementów wyposażenia dodatkowego będzie można dokupić w dowolnym momencie użytkowania auta.

Docelowo oferta ID.3 obejmie pięć pakietów wyposażenia, dostępnych jako Basic lub Plus, w zależności od wersji. Dziś poszczególne pakiety (Design, Infotainment, Comfort, Assistance i Sport tylko w wersji Plus) należą do standardu aktualnie dostępnych wersji, skonfigurowanych na akumulatorach Pro Performance (58 kWh) i Pro S (77 kWh). Ale po kolei. Oto szczegóły…

Na początek Volkswagen ID.3 Pro Performance

Volkswagen sprzedaż seryjnych wersji ID.3 rozpoczyna w Polsce od średniej wielkości akumulatora 58 kWh z zasięgiem na poziomie 426 km (wg WLTP ). Ten wariant początkowo będzie oferowany w najszybszej z całej gamy odmianie Pro Performance (7,3 s do 100 km/h) i w pięciu wariantach wyposażenia. Później dołączy wolniejsza Pro (9,5 s). Czasy sprintu zależą od zastosowanego oprogramowania, w przyszłości przewidziano możliwość modyfikacji softu. Silnik elektryczny na tylnej osi generuje 150 kW (204 KM; 310 Nm). Prędkość maksymalną ograniczono do 160 km/h. Ten model można ładować z mocą 100 kW prądem stałym i 11 kW prądem zmiennym (3-fazowa ładowarka pokładowa).

Volkswagen ID.3 Pro Performance od 155 890 zł

Ofertę otwiera ID.3 Pro Performance za 155 890 zł. Samochód już seryjnie zapewnia m.in. system rozpoznawania zmęczenia kierowcy, układy asystujące Front Assist, Lane Assist, Traffic Sign Recognition plus czujniki parkowania czy LED-owe światła z przodu i z tyłu. Do tego klimatyzacja Climatronic z możliwościami chłodzenia podczas postoju oraz programowania chłodzenia na określoną godzinę.

Seryjnym bajerem, którego nie miał jeszcze żaden samochód jest ID.Light, czyli wąski pas diod pod przednią szybą. Wsuwasz się za kierownicę, a ID.3 światłem pulsacyjnym melduje gotowość do jazdy. Przy skręcaniu zgodnie ze wskazówkami nawigacji światło "wędruje" odpowiednio w lewą lub w prawą stronę linii tworzonej przez diody. Jeżeli kierowca miałby w krytycznej sytuacji gwałtownie zahamować, ID.Light rozbłyśnie intensywnie czerwonym światłem. Podczas ładowania od lewej ku prawej stronie linii diod przesuwa się zielone światło informując o stopniu uzupełnienia akumulatora.

Na pokładzie czeka też nastrojowe oświetlenie w 10 kolorach do wyboru, 10-calowy ekran dotykowy systemu infotainment (działa błyskawicznie, a menu jest intuicyjne) z bezprzewodową łącznością, multifunkcyjna kierownica oraz systemem obsługi głosowej. To ostatnie rozwiązanie sprawia, że ID.3 potrafi nawet opowiadać żarty i to w języku polskim. Dzięki temu wiemy już, jak nazywa się miasto, w którym można popatrzeć na samochody. Zresztą zobaczcie wideo…

Kolejny w cenniku jest ID.3 Pro Performance Life (164 490 zł) bogatszy o pakiet komfort i infortainment. To oznacza dodatkowo m.in. nawigację Discover Pro, podgrzewaną multifunkcyjną kierownicę obszytą skórą, podświetlaną konsolę środkową ze schowkami i uchwytami na napoje, podgrzewane dysze spryskiwaczy, lusterka boczne składane automatycznie, ściemniające się lusterko wewnętrzne, podgrzewane fotele przednie czy ładowanie indukcyjne.

Volkswagen ID.3 Pro Performance Business kosztuje od 178 190 zł. Wyposażenie jest lepsze m.in. o reflektory LED Matrix z automatyczną regulacją zasięgu oraz światłami na złą pogodę (listwa między lampami i klamki także są podświetlane), bezkluczykowy dostęp i uruchamianie samochodu, system Advanced Dynamic Light Assist (automatyczne światła drogowe), kamerę cofania, tylne światła w technologii LED z dynamicznymi kierunkowskazami, panele drzwi wykończone skórą ekologiczną oraz oświetlenie wnętrza Ambient Plus (30 kolorów). Szyba tylna oraz boczne tylne są termoizolacyjne i przyciemniane.

Wielki szklany dach to główny wyróżnik ID.3 Pro Performance Style – taki samochód kosztuje od 178 990 zł.

Wreszcie ostatnia, piąta odmiana Pro Performance Family (182 890 zł) to m.in. dwustrefowa klimatyzacja czy regulowana podłoga bagażnika.

Największy akumulator i zasięg

ID.3 z największym akumulatorem o pojemności 77 kWh, który zapewnia zasięg do 549 km (wg WLTP), występuje jako Pro S za 179 990 zł oraz Pro S Tour od 214 490 zł (seryjnie z przystosowaniem do wyświetlacza Head-up Display z poszerzoną rzeczywistością). Tu przyspieszenie od zera do 100 km/h zajmie 8,5 s. Ważniejsze jest jednak ładowanie – baterię można uzupełnić prądem stałym z mocą 125 kW (11 kW prądem zmiennym).

Konkurencja?

Najtańsza Tesla to Model 3 Standard Range Plus – taki elektryk z napędem na tylne koła kosztuje od 195 490 zł. Auto na jednym ładowaniu powinno pokonać ponad 400 km.

Volkswagen ID.3 Pro Performance (426 km zasięgu) to wydatek od 155 890 zł. Tesla co prawda jest szybsza (5,6 s do 100 km/h), ale czy warto wydać prawie 40 tys. zł więcej za 2 sekundy różnicy?

Jeszcze tańszy ID.3 Pure z akumulatorem o pojemności 45 kWh i zasięgiem ok. 330 km będzie dostępny w 2021 roku. Volkswagen obiecuje cenę poniżej 130 tys. zł. Także ten model przewidziano w dwóch standardach przyspieszenia: 11 s do setki w przypadku bazowego modelu i 9 s za kierownicą Pure Performance.

Szanse? Patrząc na 37 tys. zamówionych ID.3 w premierowej wersji 1ST Edition, kierowcy już dali temu elektrycznemu autu duży kredyt zaufania. Szczególnie, że 85 proc. z nich nigdy nie miało Volkswagena.