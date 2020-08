W Płocku na Trasie Popiełuszki doszło do wypadku z udziałem trzech motocyklistów. Powód? Straż Pożarna, która pojawiła się na miejscu zdarzenia, jako przyczynę wskazała plamę substancji ropopochodnej, która miała doprowadzić do poślizgu. Do szpitala trafiły trzy osoby.

Nagranie tego zdarzenia pojawiło się w sieci. Widać na nim, jak jedna z maszyn dosłownie wystrzeliła w powietrze...