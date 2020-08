Volkswagen Arteon Shooting Brake to zupełnie nowy, pięciodrzwiowy model w ofercie niemieckiej marki. Powstał na bazie zwykłego Arteona. Projektanci pod wydłużonym dachem połączyli energetyczny styl coupe z użytecznymi cnotami kombi.

Reklama

Nowa forma karoserii zaowocowała lepszą przestronnością nad głowami pasażerów tylnej kanapy. A pod charakterystyczną pokrywą z tyłu Arteona Shooting Brake powstał 565-litrowy bagażnik (od oparć kanapy do wysokości półki za tylną szybą). Kufer tradycyjnego Arteona (fastback) to 563 l. Jeśli złożyć oparcia tylnych siedzeń pojemność ładowni wzrośnie do imponujących 1632 litrów (w fastbacku do 1557 l). Podłoga przestrzeni transportowej w obu autach to ponad 2 m długości (do przednich foteli).

Arteon w odświeżonej odsłonie przywita zaprojektowaną specjalnie dla niego zupełnie nową deską rozdzielczą. Ta zmiana uwolniła drogę do całkowitej cyfryzacji. Volkswagen już w bazowej wersji oferuje wirtualny kokpit z wyświetlaczem 10,25 cala zamiast analogowych zegarów. Obsługa automatycznej klimatyzacji jest dotykowa, sterowanie opuszkami palców znalazło się także na nowej wielofunkcyjnej kierownicy. Wewnątrz debiutuje najnowszy system multimedialny trzeciej generacji (MIB3). VW postawił tu na Online Connectivity Unit z wbudowaną kartą SIM, co zapewni stały dostęp do internetu. Do tego przewidziano możliwość bezprzewodowego korzystania z aplikacji – umożliwia to App Connect Wireless dla Apple CarPlay i Android Auto (Google). Do tego nowinką jest wysokiej klasy 700-watowy system audio firmy Harmann/Kardon opracowany specjalnie do tych modeli (5840 zł; nie jest oferowany tylko do podstawowej wersji wyposażenia).

Arteona i Arteona Shooting Brake można wzbogacić m.in. o przyciemniane szyby (tylna oraz boczne tylne) w pakiecie z dźwiękoszczelnymi szybami bocznymi przednimi i z dodatkowym wytłumieniem wnętrza. Lista dodatków obejmuje też bezprzewodowo podgrzewaną przednią szybę, która odbija promienie podczerwone oraz Active Lighting System, czyli reflektory LED z Dynamic Light Assist. Pakiet obejmuje światła dzienne, mijania i drogowe w technologii LED, automatyczną regulację zasięgu reflektorów, dynamiczne doświetlanie zakrętów z funkcją przewidywania profilu drogi na podstawie danych z nawigacji oraz kamery, spryskiwacze reflektorów, światła na złą pogodę i automatyczne przełączanie ze świateł mijania na drogowe i odwrotnie. Do odmian Elegance i R-Line są oferowane nawet 20-calowe obręcze kół z oponami 245/35 za odpowiednio za 4680 zł i 4200 zł.

W Polsce Arteon występuje w trzech odmianach: Essence, Elegance i R-Line. Do wyboru są cztery rodzaje tapicerki, dziewięć kolorów nadwozia i 12 wzorów obręczy kół (w tym 3 aż 20-calowe). Każdy wariant jest wyposażony w 7-biegową dwusprzęgłową przekładnię DSG.

Najtańsze auto to model z silnikiem 2.0 TSI/190 KM w wersji Essence – taki samochód kosztuje od 158 390 zł. Wyposażenie seryjne obejmuje m.in. system monitorowania przestrzeni przed autem z funkcjami wykrywania pieszych na jezdni i awaryjnego hamowania w mieście; aktywny tempomat do prędkości 210 km/h, który uwzględnia dane z systemu nawigacji; system monitorujący zmęczenie kierowcy; trzystrefową automatyczną klimatyzację; cyfrowe zegary; światła z przodu i z tyłu wykonane w technologii LED czy asystenta świateł drogowych.

Mocniejszy model z jednostką 2.0 TSI/272 KM to wydatek przynajmniej 214 tys. zł – tu seryjnie montowany jest układ napędu 4Motion. Na odmianę z turbodieslem 2.0 TDI/150 KM trzeba mieć minimum 166 490 zł.

Arteon Shooting Brake, kiedy liczy się styl

Arteon Shooting Brake to model dla ludzi, którzy szukają niepospolitego auta, a cena jest na drugim planie. Producent liczy, że ten model w ciekawej konfiguracji, z dużymi kołami będzie potrafił kraść klientów Audi, BMW czy Mercedesa.

Do wyboru przewidziano dwie topowe wersje: Elegance i R-Line. Cennik otwiera benzynowe 2.0 TSI/190 KM w parze z 7-stopniową przekładnią DSG – samochód kosztuje od 173 490 zł. Wariant 2.0 TSI/272 KM z napędem 4Motion startuje od 220 690 zł. Turbodiesel 2.0 TDI/150 KM – od 181 590 zł.

Później dołączy silnik TSI o mocy 150 KM oraz 200-konne TDI.

Reklama

Po raz pierwszy Arteon i Arteon Shooting Brake będzie dostępny jako hybryda plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. W tym przypadku inżynierowie zastosowali rozwiązanie znane z Passata GTE – jednostkę 1.4 TSI/156 KM, silnik elektryczny 115 KM, 6-biegowe DSG oraz akumulator litowo-jonowy pojemności 13 kWh. Taki zespół o mocy systemowek 218 KM pozwala w trybie czysto elektrycznym pokonać ok. 60 km. W efekcie stylowy Arteon będzie jeździć bezemisyjnie i cichutko, jak 100-proc. samochód na prąd – co spodoba się kierowcom podróżującym po mieście.

Obok stonowanej hybrydy pojawi się także drapieżny Arteon spod znaku R – zupełnie nowa odmiana z napędem 4x4 to najmocniejsze i najszybsze wydanie obu nadwozi. Sercem będzie benzynowy 2-litrowy silnik TSI, który wyprodukuje aż 320 KM i 420 Nm.