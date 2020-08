Toyota rozwija w Polsce struktury nowej marki Toyota Professional wyspecjalizowanej w sprzedaży i obsłudze samochodów dostawczych, pikapów oraz osobowych wersji vanów. A najświeższym towarem na półkach japońskiej firmy jest nowa zabudowa Kamper Tour Box montowana w modelu Proace Verso. Takie auto – szczególnie w dobie koronawirusa – może być sposobem na bezpieczne wakacje.

Zabudowa Kamper Tour Box została opracowana przez gdańską firmę Escape Vans i jest dostępna dla Toyoty Proace Family z 8 miejscami, 8-osobowej wersji Business oraz 7-miejscowej, odmiany VIP. Jej wykonanie trwa około 20 dni.

Zestaw kamperowy składa się z dwóch wysuwanych modułów w systemie szufladowym – kuchenny (z lodówką, kuchenką i zbiornikiem na wodę) oraz bagażowy. W górnej części przewidziano rozkładaną sypialnię. Jeśli ktoś ma większą rodzinę, to katalog przewiduje jeszcze namiot dachowy, markizę czy rozkładane meble.

Toyota zapewnia, że zabudowę można łatwo zamontować w dwie osoby, mocując ją do fabrycznych szyn na podłodze, w których na co dzień tkwi trzeci rząd siedzeń. Przykładowo przerobienie osobowego vana Proace Verso w kampervana z miejscem do spania dla dwóch osób i dwoma rzędami miejsc do siedzenia powinno potrwać ok. 20 minut. Kiedy już wrócimy z wakacji zabudowę można zdemontować, a w jej miejsce wstawić z powrotem ostatni rząd siedzeń.

Zabudowę wykonano z drewna (jesionu, dębu lub orzecha) i odpowiednio zaimpregnowano. Posiada instalację elektryczną 12V, a lista dodatków przewiduj akcesoria kuchenne czy maty osłaniające szyby. W aucie można stworzyć także mały salonik – wystarczy obrócić fotele pierwszego rzędu tak by można było usiąść twarzą do drugiego rzędu (w wersji VIP dostępny jest także przesuwany stolik).

Zestaw Kamper Tour Box dedykowany do Toyoty Proace kosztuje ok. 34 tys. zł. I jest to jedna z kilku nowości w gamie systemów zabudowy do innych samochodów użytkowych japońskiej marki (kompaktowy dostawczak Proace City i pikap Hilum). Do oferty dołączyły niedawno zabudowy Flex, Press oraz izoterma z kompaktowym agregatem (od 14 tys. zł).

Toyota PROACE Verso VIP

Wersja VIP to luksusowa odmiana Toyoty Proace Verso. Na pokładzie witają fotele kapitańskie w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, a opcjonalnie także w trzecim rzędzie. Do tego przyciemniane szyby, elektryczne, bezdotykowo sterowane, podwójne drzwi boczne, przesuwany stolik wielofunkcyjny na szynach w tylnej części pojazdu oraz dach multifunkcyjny z podświetleniem Ambient LED ring.