Toyota w stworzenie w Wałbrzychu centrum badawczego zainwestowała 19 mln zł. Podstawowym zadaniem nowego ośrodka będzie wykonywanie testów wytrzymałościowych i zmęczeniowych oraz hałasu i wibracji poszczególnych komponentów wykorzystywanych w elektrycznych przekładniach hybrydowych. A najważniejszym elementem centrum badań jest tester wytrzymałościowy, przy którym pracuje kilkanaście osób w systemie zmianowym.

– Powstanie Działu Testów i Oceny Napędów Hybrydowych świadczy o naszej ważnej roli w rozwoju elektromobilnego przemysłu motoryzacyjnego – powiedział Dariusz Mikołajczak, prezes fabryki Toyoty w Polsce. – To dowód na zaufanie, jakim władze koncernu darzą naszą fabrykę, która dzięki powstałemu ośrodkowi badań oraz sześciu realizowanym obecnie projektom związanym z tą technologią staje się europejskim centrum napędów hybrydowych Toyoty – dodał.

Firma wyjaśnia, że utworzenie działu badań związane jest z rozwijaną w polskich zakładach Toyoty produkcją elektrycznych napędów hybrydowych. Do końca 2022 roku w fabrykach w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach funkcjonować będzie łącznie aż sześć linii produkcyjnych głównych podzespołów hybrydowych, w tym trzy linie elektrycznych przekładni hybrydowych oraz trzy linie silników zaprojektowanych w architekturze TNGA (Toyota New Global Architecture), które razem z przekładniami elektrycznymi tworzą hybrydowy zespół napędowy. Trzeci z tych projektów – produkcja silników TNGA 1,5 l – ruszyła w jelczańskiej fabryce w czerwcu 2020 roku.

W związku z realizowanymi projektami poziom inwestycji w obu zakładach Toyota Motor Manufacturing Poland do 2022 roku wzrośnie do blisko 5,5 mld zł, a zatrudnienie do ponad 3 tys. osób.

– Dzięki organizacji działu testów oraz specjalnej grupie pracowników zajmujących się kwestiami lokalizacji komponentów będziemy mogli znacznie szybciej nawiązać współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami, które mogą stać się naszymi dostawcami i jednocześnie częścią hybrydowej rewolucji Toyoty – stwierdził Zdzisław Konior, Assistant General Manager polskich fabryk Toyoty. – Z efektów funkcjonowania nowego ośrodka badań będziemy mogli korzystać nie tylko my, ale także europejskie centrum badawcze w Brukseli, które nadzoruje naszą pracę oraz inne jednostki Toyoty na świecie – ocenił.