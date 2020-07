Toyota Corolla GR Sport została 3-milionowym autem hybrydowym japońskiej firmy sprzedanym w Europie. A stało się to w Hiszpanii. Nowy właściciel Nicolas Jimenez wyjaśnił, że wybrał spalinowo-elektryczny samochód, ponieważ często porusza się po centrum Madrytu.

– Obecnie, przy ograniczeniach wjazdu do wielu miast, hybryda jest niezbędna. Nie rozważałem żadnej innej opcji niż samochód hybrydowy, ponieważ Strefy Niskiej Emisji (LEZ) docierają nie tylko do największych miast takich jak Madryt czy Barcelona, ale także do wielu innych – powiedział Jimenez. – Wybrałem Corollę GR Sport, ponieważ dzięki niej czuję się o 30 lat młodszy. Jestem młody duchem i to jest wersja Corolli, która najbardziej mi odpowiada. Wybrałem się do salonu Toyoty po Yarisa Hybrid, ale kiedy zobaczyłem Corollę, zdałem sobie sprawę, że to auto idealne dla mnie. Jest kompaktowy, a jednocześnie pozwala zarówno wygodnie podróżować na duże odległości, jak i sprawnie poruszać się po mieście takim jak Madryt – stwierdził.

Toyota Corolla GR Sport - kompakt przyprawiony wasabi

Toyota Corolla jest dostępna z dwoma różnymi układami hybrydowymi. Kierowcy mają do wyboru dobrze znany napęd 1.8/122 KM lub zupełnie nowej generacji, bardziej żwawy 2.0/184 KM Dynamic Force. Z początkiem 2020 roku dla obydwu odmian producent wprowadził wersję GR Sport w nadwoziach hatchback i kombi opracowaną przez speców z wyczynowej stajni Toyota Gazoo Racing.

Najciekawszą nowinką ukrytą pod ostrzej stylizowaną karoserią Corolli GR Sport jest system adaptacyjnej regulacji charakterystyki zawieszenia AVS (opcja), który poprawia właściwości jezdne auta. AVS współpracuje z układem Drive Mode Select i dopasowuje siłę tłumienia amortyzatorów do wybranego trybu jazdy. Inżynierowie przewidzieli aż pięć ustawień: Eco, Normal, Sport S, Sport S+ lub Custom (indywidualny). Jak działa to rozwiązanie?

Po przejażdżce Corollą GR Sport kombi (Touring Sports) przyznajemy, że zestrojenie nowego zawieszenia jest wyraźnie bardziej sprężyste w zestawieniu z klasycznym rozwiązaniem. Twardsze nastawy jednak nie męczą na co dzień. Sięgając po nowocześniejsze rozwiązanie Japończycy pokazali, że hybrydowe kombi też może być "cool" i dawać frajdę z prowadzenia. Naszym zdaniem mocny 184-konny napęd hybrydowy w duecie z zawieszeniem AVS to obecnie najciekawsza konfiguracja dla Corolli. Samochód nie tylko zapewnia osiągi na poziomie usportowionych diesli (przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje ok. 8 s), ale przewyższa je płynnością pracy i łączy wzorowe prowadzenie ze sporym "zapasem" dynamiki jazdy – Corolla GR Sport kombi w łukach jest zwinna i pewna.

3 mln hybryd w 20 lat

Toyota w Europie rozpoczęła sprzedaż hybryd w 2000 roku, kiedy na Starym Kontynencie zadebiutował Prius. Dziś kierowcy mogą wybierać spośród 20 różnych modeli hybrydowych Toyoty i Lexusa. W 2019 roku hybrydy stanowiły 52 proc. całkowitej sprzedaży obu marek na europejskim rynku i 63 proc. w Europie Zachodniej.

– Sprzedaż 3 mln samochodów hybrydowych w Europie to ważny moment, ponieważ podkreśla ogromną atrakcyjność naszych hybryd dla naszych klientów. Sukces w sprzedaży pojazdów hybrydowych stawia Toyotę na dobrej drodze do osiągnięcia celu 95 g/km emisji CO 2 , wyznaczonego przez Komisję Europejską na lata 2020 i 2021 – stwierdził Matt Harrison, wiceprezydent Toyota Motor Europe (TME).

Do tej pory na całym świecie Toyota sprzedała już ponad 15 mln hybryd. Zdaniem japońskich inżynierów pozwoliło to ograniczyć emisję CO 2 o ponad 120 mln ton na całym świecie.

Aktualna strategia marki zakłada, że do 2025 roku wszystkie modele Toyoty będą dostępne z napędem hybrydowym, hybrydowym plug-in, elektrycznym na baterie lub elektrycznym na wodorowe ogniwa paliwowe.