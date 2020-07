Hyundai Kona Electric jeszcze do niedawna nie spełniał zasad rządowych dopłat do samochodów elektrycznych – w bazowej wersji kosztował od 158 400 zł. Teraz koreański producent zaskoczył i spuścił z tonu – na polskim rynku debiutują dwie specjalne odmiany z silnikiem o mocy 136 KM i bazową baterią litowo-polimerową 39,2 kWh, które łapią się pod kryteria programu "Zielony Samochód", czyli wsparcia przy zakupie przez osoby prywatne.

Hyundai tnie cenę. A ile daje rząd?

Kowalski i Nowak mogą wybierać z puli 70 aut w wersji Style w cenach od 124 502 zł do 124 939 zł – ciekawe w jaki sposób Hyundai obliczył upust na poziomie 50 tys. zł, jeśli przed promocją auto kosztowało ok. 158 tys. zł? W każdym razie, jeśli ktoś zdecyduje się na Konę Electric i wystąpi o rządową dopłatę w wysokości 15 proc. ceny zakupu, wówczas koreański SUV na prąd finalnie będzie kosztować 105 826 zł (kolor Galactic Gray) lub 106 198 zł w przypadku innych lakierów. Do kieszeni wróci więc odpowiednio 18 675 zł i 18 740 zł.

70 sztuk w czterech kolorach

Do wyboru producent oferuje 30 sztuk w lakierze Galactic Gray. Kolor Chalk White to 20 egzemplarzy. Po 10 aut jest w lakierach Dark Knight oraz Pulse Red.

Hyundai wskazuje, że Kona Electric to obecnie jedyny elektryczny samochód z nadwoziem SUV spełniający kryteria programu "Zielony samochód", który umożliwia uzyskanie dopłaty do zakupu zeroemisyjnego samochodu osobowego w Polsce.

Kona na prąd. Osiągi?

Hyundai Kona Electric nawet w podstawowej wersji to całkiem żwawy SUV. Zastosowany w nim silnik elektryczny daje kierowcy 136 KM i 395 Nm. Przyśpieszenie od 0 do 100 km/h trwa 9,7 sekundy, a prędkość maksymalna to 155 km/h. Prądu dostarcza bateria litowo-polimerowa o pojemności 39,2 kWh. Producent zapewnia, że Kona Electric zużywa 10,6 kW na 100 km w cyklu miejskim oraz 15,0 kW na 100 km w cyklu mieszanym. Zasięg w cyklu miejskim wynosi 289 km, a w cyklu mieszanym 407 km.

Czas ładowania od 0 do 80 proc. na stacji szybkiego ładowania prądem stałym (gniazdo CCS Combo) o mocy 50 kW wynosi 57 minut. Ładowanie do pełna z gniazdka domowego 230V wynosi 19 godzin. Natomiast korzystając z ładowarki pokładowej (gniazdo Type 2) o mocy 7,2 kW można skrócić czas ładowania do 6 godzin i 10 minut.