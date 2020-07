W nocy z soboty na niedzielę w mieście Mittersill w kraju związkowym Salzburg doszło do wypadku z udziałem czterech Polaków wieku od 22 do 47 lat. Przy wjeździe do miasta samochód nagle skręcił w lewo i wbił się w barierki mostu. Mężczyźni trafili do szpitala.

Tożsamość Polaków i cel ich wizyty w słynącym z tras narciarskich regionie Pinzgau z Parkiem Narodowym Wysokie Taury nie zostały ujawnione - pisze austriacka agencja prasowa APA. Pasażerowie złożyli sprzeczne ze sobą zeznania - zaznacza powołując się na śledztwo. Z informacji policji wynika, że cała czwórka znajdowała się pod wpływem alkoholu. Według austriackich mediów stan żadnego z hospitalizowanych mężczyzn nie zagraża życiu.