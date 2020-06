Volkswagen i Ford już na początku 2019 roku w Detroit zawarły historyczne porozumienie. A teraz koncerny podpisały umowę o kooperacji, obejmującej wspólne tworzenie pojazdów elektrycznych, lekkich samochodów dostawczych oraz rozwoju systemów autonomicznych.

– Zgodnie z zapisami umowy począwszy od 2021 roku marka Volkswagen Samochody Dostawcze będzie produkować dla Forda lekki samochód dostawczy na bazie Caddy 5. Samochód ten będzie powstawał w fabryce Volkswagena w Poznaniu – poinformowała Patrycja Kasprzyk, rzecznik prasowy VW Poznań.

Produkowany w Polsce nowy model Forda dostanie nazwę Transit Connect. W przypadku amerykańskiego koncernu będzie to pierwszy w historii samochód użytkowy stworzony w kooperacji z niemiecką marką. A produkcja nowego Caddy 5 ruszy w drugiej połowie 2020 roku.

Ford liczy także na wprowadzenie w ciągu kilku lat – począwszy od 2023 roku – 600 tys. pojazdów elektrycznych opartych na platformie MEB, którą Volkswagen stworzył specjalnie na potrzeby elektryków. Pierwszym autem korzystającym w tej architektury jest VW ID.3. A samochód, który zostanie zaprojektowany i skonstruowany przez Forda w Kolonii-Merkenich, dołączy do elektrycznego Mustanga Mach-E (sprzedaż ruszy w 2021 r.).

Do tego koncerny wspólnymi siłami będą pracować nad lekkim autem dostawczym o ładowności do jednej tony. Opracowanie, wdrożenie i produkcja nowego Transportera będą leżały wg. umowy po stronie Forda.

– Pojazdy dostawcze są dziś podstawą oferty Forda, to obszar, w którym oczekujemy wzmocnienia działań i rozwoju w segmentach, które obejmie współpraca z Volkswagenem. Zapewni to obu koncernom znaczące korzyści finansowe na etapie rozwojowym i produkcyjnym – powiedział Jim Farley, dyrektor operacyjny Ford Motor Company i zapowiedział, że amerykański koncern samodzielnie wprowadzi w ciągu najbliższych 24 miesięcy wersje elektryczne Transita i F-150. Ten ostatni niedawno w ramach testów holował skład wagonów, do którego załadowano 42 szt. zwykłych F-150, czyli łącznie niemal 567 ton.

– Projekt "1 tona" będzie dla Volkswagen Samochody Dostawcze mocnym akcentem w sektorze klientów biznesowych, ponieważ pozwoli nam zaoferować wysokiej klasy produkt o bardzo dobrym stosunku kosztów do korzyści – powiedział Thomas Sedan, prezes niemieckiej marki. – Co też niezmiernie ważne, Volkswagen Samochody Dostawcze zachowuje po swej stronie stworzenie, produkcję i marketing następców naszej obecnej gamy modeli 6.1 stworzonych do użytku prywatnego, tj. Multivan, Caravelle i California. Można powiedzieć, że łączymy dla naszych klientów to, co najlepsze z obu światów – ocenił.

Ford, jako partner wiodący, będzie w przyszłości produkował na potrzeby VW nową wersję Amaroka, bazującą na modelu Ranger. Następca Amaroka, począwszy od roku 2022, wytwarzany będzie w fabryce Forda w Silverton w RPA.

– Dla obu partnerów kluczowe jest wykorzystanie tej samej platformy. Jednocześnie obie marki będą mogły w pełni wykorzystać swe mocne strony. Oba modele będą jednak wyraźnie rozróżnialne – głównie dzięki stylistyce i systemom elektronicznym – podkreślił Sedan. – Następca Amaroka jest dla marki Volkswagen Samochody Dostawcze niezwykle ważny, zwłaszcza na rynkach obszaru gospodarczego EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Na kooperacji z Fordem skorzystają przede wszystkim nasi klienci, ponieważ bez współpracy nie stworzylibyśmy nowego Amaroka – wyjaśnił.

Poza wspólną produkcją samochodów Ford i Volkswagen pod rękę będą pracować nad autami autonomicznymi 4. poziomu (w samochodzie są dostępne pedały i kierownica, człowiek może w całości powierzyć prowadzenie sztucznej inteligencji). – AID, czyli spółka-córka Grupy Volkswagen została wcielona do ARGO AI. W efekcie powstały podstawy dla działającej w globalnej skali firmy, której celem jest rozwój jazdy autonomicznej – wyjaśniają przedstawiciele koncernów.

– W 2022 r. po raz pierwszy uruchomimy flotę pojazdów autonomicznych poruszających się w warunkach rzeczywistych. Ten test będzie pierwszym wdrożeniem poziomu 4 – wykorzystamy do niego nasz w pełni elektryczny model ID.BUZZ. Będziemy ściśle współpracować w tym zakresie z ARGO. Ponadto jestem pewien, że ARGO obejmie wiodącą rolę w rozwoju systemów autonomicznych w całej branży, z czego zarówno Ford, jak i my odniesiemy ogromne korzyści – stwierdził Sedran z VW.

Koncerny podkreślają, że współpraca nie jest w żadnym wypadku połączeniem VW i Forda. Wszystkie auta będą wprowadzane niezależnie od siebie. W efekcie ma powstać łącznie do 8 mln samochodów.

