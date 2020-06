Volkswagen rozpoczął sprzedaż wallboxów ID. Charger. I jak tłumaczy, usługi związane z tą rodziną ładowarek kieruje głównie do właścicieli domów i najemców z własnym miejscem postojowym. Urządzenia ID. Charger można zamówić w sklepie internetowym lub przez dilerów Volkswagena, którzy mogą tę ładowarkę pokazać na żywo. A jeśli ktoś nadal będzie mieć wątpliwości, to niżej niemiecki producent udzielił odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania…

Czy każdy może zainstalować ładowarkę ID. Charger u siebie w domu?

To zależy od różnych czynników. Osoby mieszkające we własnym domu i posiadające własny licznik prądu, garaż lub miejsce postojowe, spełniają najczęściej zasadnicze warunki. Ale instalacja możliwa jest także wtedy, gdy klient na przykład wynajmuje mieszkanie i ma własne miejsce postojowe. Najlepiej zasięgnąć porady w tym zakresie – wysyłając do VW wiadomość mailową, korzystając z infolinii niemieckiej marki lub odwiedzając lokalnego dilera Volkswagena.

W przypadku domów wielorodzinnych wymagana jest zgodnie z prawem zgoda wszystkich właścicieli – i musi być ona wyrażona jednogłośnie. Jeżeli na przykład podczas corocznego zgromadzenia właścicieli odbędzie się głosowanie nad pomysłem klienta, musi on pisemnie zwrócić się do nieobecnych współwłaścicieli i uzyskać ich podpis.

Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy modelami ładowarki ID. Charger?

Volkswagen oferuje wallbox ID. Charger w trzech wersjach, różniących się przede wszystkim zakresem funkcji cyfrowych (ID. Charger, ID. Charger Connect i ID. Charger Pro). Modele ID. Charger Connect i Pro łączą się z internetem przez WiFi lub Ethernet. Opcjonalnie dostępny jest także model ID. Connect i Pro, wyposażony w moduł LTE wraz z pakietem danych.

Ile kosztuje ID. Charger?

Najtańsza wersja jest dostępna za 1729 zł. ID. Charger Connect kosztuje 2599 zł, a topowy model ID. Charger Pro – 3669 zł.

Z jaką mocą ID. Charger może ładować akumulator samochodu elektrycznego?

Charger umożliwia ładowanie z mocą 7,4 kW (jednofazowe przyłącze elektryczne) oraz 11 kW (trójfazowe przyłącze elektryczne).

Jak szybko naładuję akumulator samochodu elektrycznego przy użyciu ładowarki ID. Charger?

Ładowarka ID. Charger ładuje nawet 8 razy szybciej niż prąd z gniazdka. Przy mocy ładowania 11 kW Volkswagen ID.3 zostanie naładowany do poziomu 80 proc. w ciągu zaledwie 6 godzin, przy mocy 7,4 kW pojazd zostanie całkowicie naładowany przez noc. Z kolei 13 kWh akumulator Passata GTE, czyli hybrydy plug-in, za pośrednictwem tego walboxa można do pełna naładować w 4 godziny. To ponad 2 godziny szybciej, wobec korzystania ze standardowej sieci 230 V i seryjnego przewodu dostosowanego do przesyłu prądu zmiennego o mocy 2,3 kW (wtedy zakładając, że akumulator jest całkowicie opróżniony – ładowanie trwa 6 godzin i 15 minut).

Czy można przy jej użyciu ładować auta innych marek?

Ładowarka ID. Charger służy do ładowania wszystkich obecnych i przyszłych pojazdów elektrycznych Volkswagena. Pozwala również ładować samochody elektryczne innych marek z kompatybilnym złączem typ 2. Znajdziemy je przykładowo w takich autach, jak: Opel Corsa-e, Peugeot e-208, Hyundai Kona, BMW i3 czy Nissan Leaf.

Czy istnieje możliwość ograniczenia dostępu do ładowarki wyłącznie dla wybranych pojazdów?

Użytkownik może decydować, kto będzie korzystać z ładowarki ID. Charger Connect lub Pro. Za pomocą połączenia RFID lub odpowiedniej aplikacji można autoryzować wybrane pojazdy, a także blokować lub odblokowywać Wallbox. Co istotne, dzięki licznikowi prądu model ID. Charger Pro oferuje indywidualną, dokładną rejestrację zużycia prądu i rozliczenie – to przydatna opcja w przypadku auta służbowego.

Z jakich rozwiązań można skorzystać dodatkowo przy zakupie ID. Chargera?

Volkswagen oferuje możliwość wyboru długości kabla, która standardowo wynosi 4,5 metra (opcjonalnie 7,5 m – 220 zł dodatkowo). Wybór odpowiedniej długości kabla jest bardzo istotny – należy uwzględnić odległość między miejscem parkowania pojazdu a gniazdem ładowania. Dostępny dodatkowo serwis instalacyjny (za 4530 zł) obejmuje indywidualny test urządzenia w warunkach domowych, zgłoszenie do operatora sieci dystrybucyjnej, wykonanie do 2 przebić w murze, instalację i uruchomienie ładowarki. Pakiet nie obejmuje ewentualnych robót ziemnych i wykopowych czy rozbudowy skrzynki bezpiecznikowej.

Skąd wiadomo, że dom spełnia warunki pozwalające na instalację ID. Chargera?

W przypadku zakupu ładowarki ID. Charger u dilera Volkswagena klient na miejscu otrzymuje wstępną ocenę, czy spełnia istotne warunki podstawowe. Przy zakupie w sklepie internetowym można bezpłatnie wykonać wstępny przegląd online (pre check). W tym celu wystarczy odpowiedzieć na kilka krótkich pytań dotyczących warunków mieszkaniowych. Oczywiście zupełnie niewiążąco.

Opcjonalnie w ramach testu w domu jeszcze raz dokonywana jest weryfikacja, czy dom spełnia wszystkie wymagania. Po tej wizycie można też dokładnie powiedzieć, czy standardowy pakiet instalacyjny pasuje do potrzeb klienta. Jeśli nie, przygotowywana jest zindywidualizowana oferta dodatkowa. Oczywiście to klient decyduje, czy ją zaakceptuje i zleci przeprowadzenie instalacji. Jeżeli odrzuci ofertę, naliczona zostanie jedynie niewielka kwota za specjalistyczną analizę na miejscu.

Jak przebiega instalacja przez serwisanta?

Po ustaleniu terminu instalacji, klient nie musi się już o nic martwić. Zapewniona jest nie tylko niezbędna wiedza specjalistyczna, ale także wszelkie potrzebne materiały, takie jak wyłączniki bezpieczeństwa czy kable. Standardowy pakiet instalacyjny obejmuje wszystkie koszty pracy, transport i drobne części (śruby, trzpienie itp.), montaż i instalację ładowarki, instalację ochrony przed prądem różnicowym i ochrony przewodów, okablowanie do 15 m długości włącznie z kanałami kablowymi oraz (w razie konieczności) do 2 przebić przez ścianę. Ponadto instalatorzy przeprowadzą także testy działania i inspekcję zgodnie z lokalnymi przepisami oraz usuną opakowanie i odpady. Oczywiście ładowarkę ID. Charger można również zainstalować samodzielnie lub przez firmę usługową. Wszelkie usterki podczas korzystania z ładowarki ID. Charger (niepowstałe z winy klienta) usuwane są bezpłatnie – nie dotyczy to jednak przypadków, gdy wynikają one z nieprawidłowej instalacji.

PODSUMOWUJĄC:

Podstawowa ładowarka ID. Charger za 1729 zł + przewód 7,5 m za 220 zł + montaż za 4530 zł = 6479 zł to koszt na fakturze.

Montaż ID. Charger Connect, który kosztuje 2599 zł także z 7,5 m kablem będzie kosztować 7349 zł.

Jeśli ktoś zażyczy sobie mieć ID. Charger Pro za 3669 zł z dłuższym przewodem oraz montażem przez fachowca VW, wówczas musi przygotować przynajmniej 8419 zł.