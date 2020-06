Co zrobić, aby samochód przestał być „pożeraczem” zasobów finansowych firmy, a koszty jego utrzymania były stałe i przewidywalne? Odpowiedzią na potrzeby klientów z sektora MŚP jest przygotowany przez markę SEAT wspólnie z Volkswagen Financial Services produkt o nazwie Full Service Leasing z oferty SEAT for BUSINESS.

Full Service Leasing SEAT-a pozwala spełnić oczekiwania przedsiębiorców korzystających z flot liczących powyżej 15 samochodów, takie jak optymalizacja kosztów dzięki niskim miesięcznym ratom (o takiej samej wysokości), stałej stawce ubezpieczenia przez cały okres finansowania, czy możliwości wymiany samochodów na nowe co 2-5 lat. Dodajmy do tego wsparcie dedykowanego doradcy i brak ryzyka związanego z koniecznością odsprzedaży samochodów, a Full Service Leasing SEAT-a okaże się atrakcyjną alternatywą wobec tradycyjnych metod finansowania firmowej floty.

- Małe i średnie przedsiębiorstwa wyraźnie zaczynają dostrzegać wartość bezpiecznych dla ich budżetów produktów i usług zapewniających pełną mobilność. Dlatego przechodzą z klasycznego leasingu z niskim wykupem na leasing z niskimi ratami, a wyłączne finansowanie leasingiem zamieniają na bardziej zaawansowane i wygodne usługi, takie jak Full Service Leasing - mówi Maciej Zwiewka, Kierownik Sprzedaży Flotowej w Volkswagen Financial Services.

Czas to pieniądz

Przeciwieństwem oferty SEAT-a jest zakup firmowego samochodu za gotówkę lub na kredyt. Zyskujemy w ten sposób auto na własność, ale co dalej? Taki zakup może być dobrą opcją dla firm, które zamierzają użytkować samochody przez okres dłuższy niż pięć lat i serwisować je we własnym zakresie po upływie fabrycznej gwarancji, jednak takich przedsiębiorców w sektorze MŚP prawdopodobnie jest niewielu. Poza tym, czy w mniej pewnych czasach warto pozbywać się dużej gotówki na kilkanaście firmowych samochodów, albo płacić co miesiąc wysokie raty?

Wadą takiego rozwiązania jest bowiem konieczność zaangażowania swojego czasu, pieniędzy i innych zasobów a także uzależnienie od warsztatów naprawczych, ryzyko montażu części niskiej jakości i – ostatecznie - konieczność samodzielnej odsprzedaży używanej floty po latach na rynku wtórnym. To ostatnie oznacza zwykle tracenie czasu na dyskusje z potencjalnymi klientami, a także znacznie niższe od spodziewanych ceny używanych aut, w które zdążyliśmy już wcześniej zainwestować niemałe pieniądze.

Firmowy samochód można wziąć też w leasingu. W przypadku tradycyjnego leasingu z „niskim wykupem” musimy jednak liczyć się z wysokimi ratami i dokonujemy zwykle spłaty 100% wartości auta. Po wpłaceniu ostatniej raty, czyli w momencie, gdy samochód ma już ładnych kilka lat, możemy stać się jego pełnoprawnymi właścicielami. Podobnie jak przy kredycie i gotówce koszty napraw i przeglądów takiego 5-7 letniego samochodu są już jednak zupełnie inne, niż w miarę nowego. Od strony biznesowej jest to nieopłacalne, a przed nami jeszcze prędzej czy później stanie konieczność jego sprzedaży.

Full service leasing za stałe niskie raty

Full Service Leasing SEAT-a uwalnia przedsiębiorcę od takich zmartwień. Możemy wyjechać z salonu nowym firmowym autem, z dowolną konfiguracją wyposażenia, nie dysponując dużymi środkami ani opłatą wstępną. Przez kolejnych kilka lat spłacamy za samochód stałe, niskie raty mając gwarancję, że nie ulegną one zmianie przez cały okres finansowania.

Obok niskich kosztów klient otrzymuje pakiet Full Service z przeglądami okresowymi, zakupem materiałów eksploatacyjnych (poza paliwem) i części zamiennych do przeglądów, wymianą i przechowywaniem opon, samochodem zastępczym na czas usług w serwisie oraz wieloletnim ubezpieczeniem ze stałą ceną polisy komunikacyjnej. Nie można pominąć również całodobowego assistance na terenie całej Polski czy karty paliwowej. - wymienia Maciej Zwiewka z VWFS.

Nowy pojazd to także bezdyskusyjna oszczędność czasu i pieniędzy, traconych dotąd na wizyty w warsztatach. Gwarancje producentów w przypadku nowych aut są już na tyle długie, że obejmują zwykle większość okresu finansowania. W ofercie Full Service Leasing SEAT-a możemy mieć więc firmowe auta przez cały czas na gwarancji, a gdy skończy się nam umowa, po prostu zwracamy je dealerowi i bierzemy kolejne samochody na atrakcyjnych warunkach.

Obniżyć koszty prowadzenia biznesu

Co jest największym atutem oferty Full Service Leasing SEAT-a? To nowoczesne finansowanie połączone z usługami pozwala przedsiębiorcom na skupienie się wyłącznie na rozwoju swojego biznesu, bez rozpraszania się kwestiami technicznymi czy wyborem serwisu A lub B. W czasach pełnych wyzwań taka możliwość bywa niemal tak cenna, jak złoto. – podsumowuje Maciej Zwiewka, Kierownik Sprzedaży Flotowej w Volkswagen Financial Services.