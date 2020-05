Projekt nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym zakłada m.in. zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym, ujednolicenie dopuszczalnej prędkości do 50 km/h w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, oraz zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejść dla pieszych.

Jak wyjaśnił Weber, obecnie projekt jest na ostatnim etapie konsultacji międzyresortowych.

– Mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt ustawy zostanie przyjęty, a następnie - po jego zatwierdzeniu przez samą Radę Ministrów - trafi pod obrady Sejmu, a później Senatu – powiedział wiceszef resortu infrastruktury.

Dodał, że przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym wzbudziła duże zainteresowanie zarówno w konsultacjach międzyresortowych, jak i publicznych. Do projektu zgłoszono ponad 60 propozycji i uwag różnego rodzaju instytucji, organizacji i stowarzyszeń, a także od osób fizycznych.

Weber zapewnił, że na tempo prac nad projektem nie wpłynął stan zagrożenia epidemicznego i związane z nim ograniczenia.

– Epidemia nie spowolniła naszych prac. Większy wpływ na nie miała ilość różnego rodzaju uwag i propozycji, które do nas spłynęły. Musieliśmy je wszystkie przeanalizować, przygotować odpowiedzi, a jeśli były zasadnie to nanieść poprawki i zmiany. Takich przypadków było kilka. To spowodowało, że czas prac nad ustawą nieco się wydłużył, ale mam nadzieję, że jeszcze w maju będzie ona omawiana w Sejmie – wyjaśnił.

Jak dodał, Ministerstwo Infrastruktury planuje, by nowelizacja kodeksu drogowego weszła w życie w wakacje.

– Liczymy, że parlament zajmie się tą ustawą bez zbędnej zwłoki. Założeniem ministerstwa jest, by nowe przepisy kodeksu zaczęły obowiązywać w wakacje, ale czy będzie to koniec czerwca, początek lipca, czy jego druga połowa zależy od tego, jak szybko przejdą prace przez obie izby parlamentu – podkreślił Weber.

Wśród najważniejszych proponowanych zmian w prawie o ruchu drogowym wiceminister wskazał nadanie pierwszeństwa pieszym już podczas zbliżania się przez nich do przejścia dla pieszych, obniżenie prędkości pojazdów w godzinach od 23-5 na obszarze zabudowanym z 60 do 50 km/h, a także zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h również poza terenem zabudowanym.