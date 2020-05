Skoda ENYAQ iV odkrywa karty. Na malowniczych trasach zielonej Irlandii wijących się wokół Dublina czeski producent pochwalił się swoim najnowszym dziełem. I już można powiedzieć, że nadciąga rewolucja na rynku samochodów elektrycznych…

ENYAQ iV to pierwsze dzieło czeskiej marki skonstruowane na modułowej platformie opracowanej przez Grupę VW dla samochodów elektrycznych MEB (korzysta z niej już Volkswagen ID.3; niebawem także SUV ID.4 i Audi Q4 e-tron). Czego można się po nim spodziewać? Inżynierowie Skody tradycyjnie już postarali się dać więcej tam, gdzie VW chce przyoszczędzić. W efekcie powstał nowy SUV na prąd w formacie modelu Kodiaq. A świadczą o tym zbliżone wymiary – samochód ma długość 4648 mm, szerokość 1877 mm oraz wysokość 1618 mm. Rozstaw osi wynosi 2765 mm, a pojemność bagażnika to 585 l. Niski jak na SUV-a próg powinien ułatwić pakowanie ciężkich czy dużych przedmiotów.

Zastosowanie napędu elektrycznego oraz umieszczenie akumulatorów w podłodze pozwoliło ustawić koła niemal na rogach karoserii i wyraźnie skrócić zwisy. Duży rozstaw osi, przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu (brak silnika spalinowego pod maską) powinny sprawić, że ENYAQ zaoferuje we wnętrzu poziom przestronności zbliżony do spotykanego zwykle w SUV-ach klasy wyższej, jak np. Audi Q7. A może i lepiej...

Wiadomo, że ENYAQ iV wjedzie na rynek w dwóch odmianach karoserii – jako typowy SUV (zdjęcia modelu zamaskowanego) oraz coupe (prototyp VISION iV). Pierwsza wersja nadwoziowa dzięki tradycyjnemu ukształtowaniu pomieści nawet 7 osób. I choćby dlatego ENYAQ iV ma ogromny potencjał by w świecie elektryków zostać przebojem, tak jak Octavia rozdaje karty wśród aut spalinowych.

Skoda ENYAQ iV na każdą kieszeń?

Kartą przetargową będzie też szeroki wybór zespołów napędowych, co ma zachęcić kierowców o różnej grubości portfela. Skoda zaoferuje łącznie pięć wariantów mocy oraz trzy wielkości akumulatora. Model podstawowy to ENYAQ iV 50 o pojemności brutto akumulatora litowo-jonowego 55 kWh (netto: 52 kWh). Montowany z tyłu silnik elektryczny ma moc 109 kW (ok. 150 KM) i zasięg do 340 km. Wzrasta on do 390 km w przypadku wersji ENYAQ iV 60 o mocy 132 kW (180 KM) z akumulatorem 62 kWh (netto: 58 kWh).

ENYAQ iV 80 o mocy 150 kW (ponad 200 KM) z napędem na tylne koła błyszczy największym zasięgiem – producent deklaruje do 500 km (w cyklu WLTP). Zastosowany w tym modelu akumulator o pojemności brutto 82 kWh (netto: 77 kWh) znajdzie się także w dwóch wersjach wyposażonych z przodu w drugi silnik elektryczny, czyli posiadających napęd na cztery koła: 80X oraz usportowionej vRS, o mocy odpowiednio 195 kW (265 KM) i 225 kW (ponad 300 KM).

Ponad 300 KM i sportowy ENYAQ iV vRS

Topowy, przeszło 300-konny ENYAQ iV vRS powinien wgniatać w fotel i przyspieszać od 0 do 100 km/h w 6,2 s (prędkość maksymalna - 180 km/h). Zasięg obu wariantów 4x4 wynosi 460 km. Skoda twierdzi, że ENYAQ iV o największej mocy to elektryczny siłacz, który potrafi holować przyczepę o masie nawet do 1200 kg.

– Dzięki wielu możliwościom, jakie daje modułowa platforma dla pojazdów elektrycznych, możemy zaoferować model ENYAQ iV spełniający najróżniejsze wymagania i odpowiedni do różnych zastosowań. Mówimy tu o podstawowej wersji rodzinnej – przestronnej i funkcjonalnej, o wariancie dla kierowców, którzy pokonują duże odległości i przykładają największą wagę do zasięgu, oraz o modelu dla klientów o sportowych ambicjach, nastawionych na maksymalne osiągi – powiedział Christian Strube, członek zarządu Skody ds. rozwoju technicznego.

Ładowanie? Do 80 proc. w 40 minut

Skoda ENYAQ iV może być ładowana na trzy sposoby. Oprócz konwencjonalnego domowego gniazda elektrycznego 230 V, do nocnego ładowania można użyć także ładowarki ściennej o mocy do 11 kW. Uzupełnienie energii trwa 6 do 8 godzin zależnie od wielkości akumulatora. Trzecia opcja to stacje szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 125 kW, inżynierowie twierdzą, że dzięki czemu pierwszy elektryczny SUV Skody od 10 proc. do 80 proc. zostanie naładowany w 40 minut.

Skoda trzyma w tajemnicy wystrój wnętrza, ale na pokładzie deklaruje najnowocześniejsze rozwiązania multimedialne i z obszaru connectivity. Wszystkie istotne informacje kierowca zobaczy na 13-calowym centralnym ekranie, wśród opcji jest też wyświetlacz z rozszerzoną rzeczywistością (na szybie). Przewidziano również stałe łącze internetowe. Do tego po raz pierwszy w aucie produkcyjnym Czesi wykorzystają ekologiczne materiały, a kupujący będzie mógł urządzić kabinę według własnego gustu. Pewien obraz tego, co czeka nas za drzwiami modelu ENYAQ iV daje prototypowy VISION iV...

Koncepcyjna Skoda VISION iV dostała deskę rozdzielczą zaprojektowaną z rozmachem i podzieloną na dwa poziomy. Górny z wirtualnym kokpitem zamiast analogowych zegarów oraz dotykowym ekranem na środku pełni funkcję informacyjno-rozrywkową. Dolna część odpowiada za obsługę klimatyzacji i pozwala bezprzewodowo zintegrować dwa telefony z pokładowym systemem multimedialnym; przewidziano też ładowanie indukcyjne. Na potrzeby seryjnego modelu ENYAQ iV Skoda najpewniej zrezygnuje ze stylistycznych fajerwerków, ale logiczny układ pozostanie.

Skoda ENYAQ iV 50 w cenie Kodiaqa 2.0 TDI/150 KM

Skoda ENYAQ iV będzie powstawać w głównej fabryce w Mlada Boleslav na jednej linii z modelami opartymi na platformie MQB. Produkcja seryjna rozpocznie się pod koniec 2020 r. W Polsce elektryczny SUV zadebiutuje na początku 2021 r. Cena? Idąc tropem polityki koncernu Volkswagen, trzeba spodziewać się, że podstawowy ENYAQ iV 50 (150 KM) będzie kosztował tyle co Kodiaq z silnikiem Diesla (o podobnej mocy i wyposażeniu), czyli od ok. 135 tys. zł.

Skoda zaoferuje również limitowaną serię ENYAQ iV Founder’s Edition, upamiętniająca założenie firmy przed 125 laty w 1895 roku. Taki model dostanie specjalne wyposażenie oraz charakterystyczną stylistykę i zostanie wyprodukowany w liczbie zaledwie 1895 sztuk.

– ENYAQ iV to dla Skody początek nowej ery – symbol realizacji naszej strategii w obszarze samochodów elektrycznych – powiedział Bernhard Maier, dyrektor generalny Skoda Auto. – Nasz nowy model wyróżnia się dużym zasięgiem, połączonym z krótkim czasem ładowania. Jednocześnie ENYAQ iV wyznacza nowe standardy pod względem typowych dla Skody cech: niezwykłej przestronności wnętrza, przyszłościowego wzornictwa, maksymalnej funkcjonalności, bezpieczeństwa i komfortu – ocenił.

Tym samym Czesi dają wyraźny sygnał, że Skoda na poważnie chce związać swoje losy z prądem i wejść w paradę konkurencji. Także tej z koncernowej rodziny, czyli VW czy Audi. A listę premier rozpisano na najbliższe 5 lat…

– W 2020 roku kamieniem milowym w naszej historii będzie premiera w pełni elektrycznego, imponującego SUV-a ENYAQ iV, który otworzy ofensywę obejmującą premiery 30 nowych modeli do końca 2022 r., z których ponad 10 będzie częściowo lub całkowicie zelektryfikowana – powiedziała dziennik.pl Klaudyna Gorzan, kierownik ds. PR marki Skoda.