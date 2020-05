Na autostradzie A1 w województwie pomorskim, na wysokości wsi Malenin, doszło wieczorem do kolizji dwóch samochodów osobowych. Po wypadku z jednego z aut wysiadły dwie kobiety, by sprawdzić co się stało. Wtedy rozegrał się dramat.

Na autostradzie A1 w województwie pomorskim doszło w czwartek po godz. 22 do wypadku. Na wysokości wsi Malenin - w kierunku Gdańska - miała miejsce kolizja dwóch samochodów osobowych - dacii i opla. Reklama Z Opla Corsy wysiadły dwie kobiety, chciały sprawdzić, co się stało. Wtedy nadjechał trzeci samochód - bmw - i wjechał w ich auto uderzając w stojące przy nim kobiety. Obie zginęły na miejscu, a jedna osoba została ciężko ranna. ZOBACZ WIDEO: