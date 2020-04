Ministerstwo Zdrowia opublikowało zaktualizowany projekt rozporządzenia, który ma uszczegółowić przepisy o obowiązku zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w związku z epidemią COVID-19. Projekt po konsultacjach roboczych został skierowany do Rady Ministrów.

Reklama

Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w związku z epidemią koronawirusa. Przepisy wejdą w życie od czwartku 16 kwietnia i mają obowiązywać do odwołania.

Resort przewiduje, że obowiązek zakrywania ust i nosa będzie dotyczyć wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium Polski - w tym po drogach, nie tylko publicznych. A to oznacza, że maseczki trzeba będzie używać podróżując środkami komunikacji publicznej, rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą, pieszo oraz samochodem (w tym w ramach komercyjnego przewozu osób).

W przypadku auta maski są obowiązkowe, gdy jadą nim osoby sobie obce, czyli – jak wyjaśnia ministerstwo - inne niż wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.

Resort wskazał, że przepisów nie stosuje się m.in. do osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa i dziecka do lat czterech.

Projekt przewiduje, że w razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione (np. policyjna kontrola drogowa) albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.