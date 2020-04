Po karach dla kierowców za wymianę opon u ministra zdrowia i premiera interweniowały trzy branżowe organizacje: Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Związek Dealerów Samochodów. Efekt? Resort kierowany przez ministra Łukasza Szumowskiego wydał zgodę na wymianę ogumienia zimowego na letnie – zielone światło dotyczy jedynie osób, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących, codziennych potrzeb.

Reklama

Kierowy, którzy nie przemieszczają się w tym okresie swoim autem oraz dla tych objętych obowiązkową kwarantanną, mogą jeszcze poczekać z wizytą w warsztacie. W tym przypadku jeśli komuś przyjdzie do głowy wycieczka do wulkanizatora i zostanie przyłapany przez policję, wówczas musi liczyć się z mandatem.

Przepisy pozwalają na stosowanie bardzo dotkliwych kar pieniężnych za naruszenie zakazu przemieszczania się. Wynoszą one od 5 do nawet 30 tys. zł i są nakładane przez inspektora sanitarnego. Mandat na miejscu grozi na podstawie art. 54 Kodeksu Wykroczeń – w takim przypadku najwyższy wymiar kary to 500 zł. To właśnie w ten sposób zostali ukarani kierowcy z Olsztyna, którzy korzystali z myjni bezdotykowej.

– Doceniamy szybką reakcję Ministerstwa Zdrowia na nasz apel – powiedział, cytowany w komunikacie prezes PZPM Jakub Faryś. – Jesteśmy przekonani, że rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących zezwolenia na sezonową wymianę opon przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących codziennych potrzeb – takich jak robienie zakupów spożywczych – wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – zaznaczył.

Eksperci podkreślają, że dla bezpieczeństwa warto korzystać z usług serwisów, które stosują procedury ochrony przeciw koronawirusowi.

PZPO przygotował wytyczne dla serwisów oponiarskich, jak postępować, by zachować bezpieczeństwo w trakcie epidemii. Przy zastosowaniu się do nich, kierowcy będą mniej narażeni na zarażenie się w serwisie koronawirusem niż na kolizję lub wypadek drogowy jeżdżąc na złych oponach.

– Opony letnie przez budowę bieżnika i twardszą mieszankę gumową zapewniają większą przyczepność do jezdni przy wiosenno-letnich temperaturach – stwierdził Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO. – Jeśli w tych dniach musisz jeździć do pracy lub na zakupy samochodem, to lepiej robić to na oponach letnich lub dobrej klasy całorocznych. Dzięki temu unikniesz szybszego zużycia zimowego kompletu – dodał.

Przewodnik dla serwisów samochodowych na czas epidemii:

1. Przestrzegaj aktualnych przepisów i zaleceń rządowych w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

2. Wyposaż serwis w żele antybakteryjne, maseczki lub przyłbice przeźroczyste i gumowe rękawiczki dla pracowników oraz przeszkol ich i zobowiąż do ich używania. Dotyczy to zarówno pracowników recepcji jak i pracowników w hali napraw.

3. Praca na hali napraw oraz przebywanie pracowników np. w pomieszczeniach socjalnych musi być tak zorganizowana by pracownicy zachowywali odstępy od siebie min. 1,5 m albo korzystali z pomieszczeń pojedynczo.

4. Oddziel stanowisko recepcyjne od poczekalni przeźroczystą przegrodą.

5. Żele antybakteryjne oraz rękawiczki (np. foliowe typu zrywki) muszą być dostępne w widocznym miejscu także dla klientów.

6. Klientów w poczekalni w jednym czasie nie może być więcej niż 3-krotność czynnych stanowisk kasowych, np. jeśli kasa jest jedna to może być tylko 3 klientów.

Reklama

7. Klienci w poczekalni muszą siedzieć minimum 1,5 metra od siebie.

8. Jeśli klientów będzie więcej wydziel miejsce do czekania przed budynkiem w bezpiecznym miejscu wyznaczeniem bezpiecznego dystansu 2 metrów np. taśmą w paski.

9. Po przyjeździe klienta obsługa samochodu powinna przebiegać bez kontaktu dotykowego z nim i poza kabiną jego samochodu (zalecane rozwiązanie to wjazd klienta na stanowisko naprawcze pod kierunkiem pracownika i wyjście klienta do poczekalni).

10. Jeśli zakres prac wymaga wejścia do kabiny samochodu klienta należy zapytać go o zgodę. Po wyjściu z kabiny wszystkie powierzchnie dotykane przez pracownika muszą być wyczyszczone płynem do dezynfekcji powierzchni, który nie uszkodzi materiałów wnętrza pojazdu (np. kierownica, gałka zmiany biegów, panel sterujący, klapka bezpieczników/wejścia OBD, przełączniki).

11. Jeśli jest konieczny podpis klienta na zleceniu papierowym musi być wykonany długopisem klienta albo długopisem, który po użyciu będzie zdezynfekowany płynem do dezynfekcji powierzchni opartym na alkoholu 60-70 proc.

12. Należy zrezygnować z zabierania w depozyt od klienta kluczyków i dowodu rejestracyjnego pojazdu, chyba, że jest to konieczne do wykonania jazd testowych po naprawie. W takiej sytuacji kluczyki wraz z dowodem rejestracyjnym należy umieścić w jednorazowym woreczku, który musi być wyrzucony do śmieci po użyciu.

13. Zalecane jest przyjmowanie płatności wyłącznie kartą. Po każdym użyciu czytnika kart przez klienta serwisu lub podstawki do wydawania reszty pracownik ma obowiązek je zdezynfekować płynem do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu min 60-70 proc.

14. Wszystkie klamki do drzwi wejściowych, drzwi oddzielających poczekalnię dla klientów, drzwi od pokoju socjalnego i toalet muszą być dezynfekowane min. raz raz w ciągu dnia.

15. W miarę możliwości dezynfekuj pomieszczenia na noc lampą UV typu C przez min. 8 godzin, za wyjątkiem pomieszczeń, gdzie są opony – promienie UV niszczę gumę. Ozonowanie nie jest skuteczne wobec wirusów. Ozon niszczy opony i gumowe części.