Car2X, czyli wzajemna komunikacja między samochodami i infrastrukturą drogową to technologia testowana od dobrych kilkunastu lat. Jednak dopiero w tym roku doszło do przełomu. Układ ten doczekał się właśnie zastosowania w seryjnie produkowanym samochodzie.

A pierwszym masowo dostępnym autem ze standardowo montowanym Car2X jest nowy Volkswagen Golf VIII. Niemiecki kompakt może pomóc kierowcom zapobiegać wypadkom dzięki bezprzewodowemu łączeniu się z innymi pojazdami i z infrastrukturą drogową w odległości 800 m od bieżącej lokalizacji. Potrafi także ostrzegać o zbliżaniu się pojazdów uprzywilejowanych.

Wszelkie niezbędne informacje Golf pobiera w czasie rzeczywistym z chmury. Naturalnie skuteczność tego rozwiązania będzie rosła w miarę pojawiania się na drogach kolejnych samochodów z Car2X na pokładzie. Po Golfie dostaną go kolejne modele VW. Autem wyposażonym w to rozwiązanie jest też nowy Ford Puma…

Jednak to Volkswagen w oczach organizacji Euro NCAP, jako pionier we wdrażaniu komunikacji Car2X, zasłużył na nagrodę "Advanced Award" za przełomowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa. Z kolei niemieckie stowarzyszenie motoryzacyjne ADAC przetestowało nową technologię i uznało ją za "techniczny kamień milowy".

– Tu chodzi o ekscytującą dziedzinę bezpieczeństwa jazdy – stwierdził Michiel van Ratingen, sekretarz generalny Euro NCAP. – Volkswagen zasługuje na najwyższe uznanie za to, że wprowadza tę technologię seryjnie do takich modeli jak Golf, które są sprzedawane w wielkiej liczbie egzemplarzy – dodał.

Nowy Golf jest pierwszym samochodem na rynku europejskim, który seryjnie jest wyposażony w technologię Car2X opartą na bezprzewodowej sieci Wi-Fi p. Ten typ sieci Wi-Fi jest zarezerwowany dla komunikacji między pojazdami i nie korzysta z sieci telefonii komórkowej. To oznacza, że w granicach działania system zawsze ma zasięg. W promieniu do 800 metrów połączone w sieć pojazdy bezpośrednio wymieniają między sobą dane i informacje o położeniu. Pozwala to im na wzajemne ostrzeganie się przed niebezpieczeństwem lub kontakt z infrastrukturą drogową w ciągu kilku milisekund.

Niemieckie stowarzyszenie motoryzacyjne ADAC przetestowało technologię Car2X Volkswagena w ośmiu typowych sytuacjach, których bez tego systemu kierowcy w ogóle nie zidentyfikowaliby jako potencjalnie niebezpieczne lub uznali by je za takie zbyt późno. We wszystkich samochód ostrzegł kierowcę na czas, nawet do 10-11 sekund przed potencjalnym zderzeniem. ADAC określiło Car2X (certyfikowany przez TUV), mianem "technicznego kamienia milowego", porównywalnego z układem ABS czy poduszkami powietrznymi.

W pierwszej fazie rozwojowej sytemu, który wraz z nowym Golfem pojawi się teraz na ulicach, Car2X jest aktywny powyżej prędkości 80 km/h. W przyszłości system będzie w stanie poprawić bezpieczeństwo również w ruchu miejskim. Dodatkowo, gdy samochód komunikuje się z pobliskimi światłami drogowymi i kontroluje ruch uliczny, możliwa jest płynniejsza i bardziej oszczędna jazda. Dzięki temu poinformuje kierowcę o tym, że – na przykład – "zielone" jest lub za moment będzie włączone na wszystkich sygnalizatorach wzdłuż jego kierunku jazdy.