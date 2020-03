Inspektorzy ITD z oddziału w Legnicy w niedzielę 15 marca wspólnie z innymi służbami pracowali na tymczasowym przejściu granicznym na autostradzie A4 w Jędrzychowicach, w kierunku wjazdu na teren Polski.

– Po przeciwnej stronie autostrady A4, zauważyli 40-tonowy zestaw, którego kierujący mimo zakazu i wbrew zdrowemu rozsądkowi, cofał do najbliższego zjazdu – relacjonuje ITD. – Inspektorzy natychmiast zareagowali. W miejscu, gdzie zatrzymano ciężarówkę z naczepą, samochody osobowe jechały z prędkością ponad 100 km/h. Kierowca ciężarówki miał jeszcze do pokonania ponad pół kilometra do zjazdu przy ograniczonej widoczności na łuku drogi. Zatrzymany kierowca tłumaczył, że minął wcześniej właściwy zjazd – wyjaśniają.

Wiadomo, że spotkanie kierowcy z ITD zakończyło się karą, a z miejsca kontroli odjechał już zgodnie z przepisami.

– Tuż po interwencji ITD do inspektorów podjechał kierowca innej ciężarówki, który podziękował za ich reakcję. Z jego relacji wynikało, że kierowca cofał od samej granicy i nie reagował na ostrzeżenia innych kierowców przekazywane przez radio CB – informują przedstawiciele Inspekcji.

W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz rozprzestrzenianiem się koronawirusa tymczasowo przywrócono kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej. Granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach.