Volkswagen Golf R-Line powiększa ofertę niemieckiej marki w Polsce. Pod względem stylistycznym to najbardziej dynamiczna wersja tego auta. Sportowej pikanterii dodają ostrzej wycięte zderzaki z błyszczącymi czernią wstawkami i podwójne atrapy końcówek układu wydechowego po lewej i prawej stronie. 17-calowe alufelgi model Valencia to standard.

Reklama

W środku czekają głęboko profilowane siedzenia ze zintegrowanymi zagłówkami oraz tapicerką Serdegna ze środkiem foteli wykonanym z mikrofibry ArtVelours. Gruba kierownica spłaszczona u dołu nie tylko świetnie leży w dłoniach, ale też pozwali na dotykowe sterownie funkcjami auta. Charakterystyczną cechą nowej odmiany Golfa jest również zmieniona grafika cyfrowego kokpitu. Wystroju kabiny dopełniają czarna podsufitka i aluminiowe nakładki na pedały.

Ostrzejszy design ma też pokrycie w technice. Golf R-Line skrywa sportowe zawieszenie (jego nastawami można sterować) i progresywne wspomaganie układu kierowniczego o zmiennym przełożeniu. To ostatnie rozwiązanie sprawia, że do zmiany maksymalnego położenia kół od lewej do prawej potrzeba tylko dwóch obrotów kierownicą (zamiast 2,6 jak w pozostałych wersjach).

Nowy Golf R-Line jest dostępny z silnikiem 1.5 TSI EVO o mocy 130 KM lub 150 KM. Jednak ciekawszą opcją wydaje się być zelektryfikowany 1.5 eTSI/150 KM (48-woltowy napęd mild-hybrid; wspomaganie silnikiem elektrycznym). Pierwsze skrzypce w takim zespole gra silnik spalinowy. Do życia budzi go wpięty między silnik a 7-biegową seryjną przekładnię DSG rozrusznik-alternator, pracujący w 48-woltowej sieci. Ten układ pozwala sprawniej ruszać, a także "żeglować" z wyłączonym sercem spalinowym i rekuperować energię podczas hamowania. Odzyskany w ten sposób prąd trafia do akumulatora pod tylną kanapą, a paliwo wolniej ubywa ze zbiornika.

Nowy Volkswagen Golfa R-Line w Polsce kosztuje od 95 290 zł (po uwzględnieniu aktualnego rabatu).