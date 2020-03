18 października ub.r. Aleksandra S. została zatrzymana do kontroli drogowej w Katowicach. Przeprowadzone przez policjantów pierwsze badanie na zawartość alkoholu wykazało 0,29 mg/l, a drugie 0,26 mg/l – czyli nieco ponad pół promila - alkoholu w wydychanym powietrzu.

Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ przedstawiła kobiecie zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. W trakcie śledztwa Aleksandra S. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia.

Informację o umorzeniu postępowania przekazała we wtorek "Gazeta Wyborcza". Decyzja zapadła przez Sądem Rejonowym Katowice-Zachód.

– Prokuratura złożyła wniosek o uzasadnienie i po zapoznaniu się z pisemnymi motywami wyroku podejmie decyzję – powiedziała szefowa Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ Katarzyna Kluczewska.

Aleksandra S. była w latach 2010-2013 wicemarszałkiem woj. śląskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej, pełniła też w przeszłości funkcje wiceprezydent Rudy Śląskiej i Świętochłowic. W wyborach samorządowych w 2018 r. była kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rudy Śląskiej. Z poparciem ok. 24 proc. wyborców zdobyła trzecie miejsce, nie wchodząc do drugiej tury. Została natomiast radną w tym mieście.

Zgodnie z Kodeksem karnym, kierowca prowadzi w stanie nietrzeźwości, jeśli zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila. Wówczas popełnia przestępstwo, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli ktoś ma w organizmie od 0,2 do 0,5 promila, jego stan określa się jako "po użyciu alkoholu". To już nie przestępstwo, a wykroczenie, za które grozi kara aresztu, grzywna i czasowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.