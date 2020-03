Volkswagen ID.4 to nowy elektryczny SUV, który powstał z kształtów prototypowego ID.CROZZ. Po ID.3 jest drugim modelem opartym na uniwersalnej modułowej platformie MEB zaprojektowanej specjalnie z myślą o konstruowaniu milionów aut na prąd. Bo właśnie głównie samochody akumulatorowe mają sprawić, że VW do 2023 zmniejszy emisję CO 2 o jedną trzecią, a do 2050 r. osiągnie całkowitą neutralność pod względem powstawania dwutlenku węgla (godnie z porozumieniem klimatycznym z Paryża).

Reklama

W przypadku ID.4 możliwości architektury MEB wykorzystano do maksimum. Zastosowanie napędu elektrycznego oraz umieszczenie akumulatorów w podłodze pozwoliło ustawić koła niemal na rogach karoserii i wyraźnie skrócić zwisy. Znacznie większy rozstaw osi, przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu (brak silnika spalinowego pod maską) sprawiły, że kompaktowy ID.4 zaoferuje we wnętrzu poziom przestronności spotykany zwykle w SUV-ach z wyższej klasy. Kolejnymi korzyściami z ukrycia baterii pod nogami są obniżony środek ciężkości oraz lepsze rozłożenie masy – oba te czynniki mają kapitalne znaczenie dla właściwości jezdnych.

VW wystrój kabiny utrzymał w tajemnicy, ale zapewnia, że miejsce pracy kierowcy to popis prostoty. ID.4 – podobnie jak nowego Golfa czy ID.3 – obsługuje się głównie za pomocą dotykowych paneli i sterowania głosem. Nie mogło zabraknąć w pełni cyfrowego kokpitu.

– ID.4, podobnie jak ID.3, jest autem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Znakomita aerodynamika przyczynia się do zmniejszenia współczynnika oporu powietrza i zwiększa zasięg ID.4 do nawet 500 km – powiedział Ralf Brandstätter, dyrektor operacyjny marki Volkswagen. – ID.4 będziemy produkować i sprzedawać w Europie, Chinach i Stanach Zjednoczonych – dodał.

Z zasięgiem na poziomie 500 km nowy Volkswagen ID.4 może mierzyć się z Teslą Model X Long Range (507 km na jednym ładowaniu).

Elektryczny Volkswagen ID.4 oficjalnie i w całości zostanie pokazany jeszcze w 2020 roku, a na rynku zadebiutuje z początkiem 2021 r. Najpierw będzie oferowany z napędem na tylne koła. Wersja z układem 4x4 dołączy później.