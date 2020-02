Reklama

Kierowcy BMW owiani są złą sławą, a w mediach pełno doniesień o ich brawurowym stylu jazdy i wypadkach z ich udziałem. Jednak stereotyp ten jest jedynie częściowo prawdziwy. To fakt, że wśród posiadaczy tej marki dominują młodzi mężczyźni z pojazdami o dużej pojemności silnika. Zdaniem ekspertów rankomat.pl niekoniecznie jednak to kierowcy BMW powodują najwięcej wypadków na polskich drogach.

Ulubiona marka młodych mężczyzn

Wśród posiadaczy BMW 8 proc. to 18-20-latkowie. 21-25-latkowie to kolejnych 19 proc. Największą grupą są 26-30-latkowie, którzy stanowią 21 proc. wszystkich właścicieli tej marki. Średni wiek kierowcy BMW wynosi 34 lata. To o 4 lata mniej niż od przeciętnego polskiego kierowcy i najmniej ze wszystkich marek. Ponadto tylko 16 proc. posiadaczy BMW to kobiety.

Niedoświadczeni, ale ostrożni?

Pomimo stereotypów i młodego wieku kierowcy BMW rzadko deklarują szkody. W 2019 roku zaledwie 16,7 proc. z nich przyznało się do spowodowania co najmniej jednej szkody w całej swojej historii ubezpieczenia. Pod tym względem nieznacznie wyprzedzili ich jedynie posiadacze Audi (16,6 proc.). Na drugim biegunie znaleźli się właściciele aut japońskich takich jak Nissan (22,1 proc.) czy Toyota (21,8 proc.). Oczywiście kierowcy nie muszą podawać prawdy w deklaracjach, jednak zostanie ona zweryfikowana przez UFG podczas zakupu polisy OC.

Młodzi kierowcy, stare auta z dużym przebiegiem

Choć z każdym rokiem rośnie sprzedaż nowych modeli BMW, to wciąż najwięcej miłośników tej marki jeździ autami kilkunastoletnimi. Ponad 30% BMW na polskich drogach to pojazdy 16-20-letnie. Prawie tyle samo jest 11-15-letnich. Ponad dwudziestoletnich jest 14,5 proc., natomiast te najmłodsze (do 10 lat) stanowią 22,8 proc.

W przypadku BMW potwierdza się jednak stereotyp o dużych przebiegach na liczniku. Średnia przejechanych kilometrów dla BMW wynosi 224 tys. km. Przeciętny polski samochód ma ich mniej o 34 tys. km. Więcej na licznikach mają jedynie samochody Audi, choć tylko o 2 tys. km. Większość rodaków potrzebuje ok. 2 lat, aby tyle przejechać.

BMW serii 3 królową polskich szos

Połowa właścicieli BMW deklaruje posiadanie modelu serii 3. Na drugim miejscu znalazła się seria 5 z wynikiem 27 proc. Wśród miłośników tej marki nie brakuje zarówno pracowników fizycznych (13 proc.), jak i umysłowych. W drugiej grupie większość stanowili pracownicy biurowi (11 proc.).