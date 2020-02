Trwa kampania "Kawa dla #DobregoKierowcy", której celem jest edukacja społeczności kierowców o nowych zasadach ruchu drogowego. Głównym elementem akcji jest rozwiązanie quizu z zakresu jazdy na suwak, korytarza życia czy ograniczeń prędkości w terenie zabudowanym.

- Z aplikacji Yanosik aktywnie korzysta 1,5 mln kierowców miesięcznie. Tak duża społeczność daje nam duże pole do popisu w zakresie edukacji. Mając na uwadze poszerzanie wiedzy i jednocześnie bezpieczeństwo na polskich drogach, wprowadziliśmy mechanizm, który uniemożliwia otwarcie quizu w aplikacji w momencie prowadzenia auta. Warunkiem jest prędkość równa 0. Wszystko po to, by kierowcy nie kusiło rozwiązywanie quizu podczas jazdy - komentuje Jakub Wesołowski, Yanosik.

Na czym polega akcja? Kampania podzielona została na 5 etapów:

BANERY W APLIKACJI - wszystkim aktywnym użytkownikom Yanosika, którzy znajdą się w obrębie stacji Orlen wyświetlą się banery m.in. z komunikatem: #DobryKierowca jeździ na suwak. Banery zachęcają także do rozwiązanie quizu.

PUSHE - użytkownikom zostanie wysłany push na telefon zachęcający do rozwiązania quizu.

SAMOUCZEK - po przejściu do quizu wyświetla się samouczek z informacjami o nowych zasadach w ruchu drogowym. Kierowca ma zatem szansę poznać lub wzbogacić wiedzę o nowych zasadach ruchu drogowego.

QUIZ - głównym elementem kampanii jest rozwiązanie quizu, od wyniku którego zależy czy kierowca otrzyma nagrodę.

KUPON - po rozwiązaniu quizu kierowca otrzymuje kupon na kawę ze zniżką 50 proc. Rabat można odebrać w zakładce KUPONY. Każdego dnia dostępna jest nowa pula tysiąca kuponów, co zwiększa szansę na wygraną.

Tak szeroko zakrojona kampania sprawia, że przekaz trafia do znacznej grupy kierowców.

- Chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy kierowców, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z twórcami aplikacji Yanosik. Kampania “Kawa dla #DobregoKierowcy” została stworzona w myśl prostej zasady "nauka poprzez zabawę". Taka metoda, a mianowicie rozwiązanie quizu, może dać nam znacznie lepsze efekty. W tym przypadku jest to zwiększenie świadomości kierowców w zakresie nowych przepisów w kodeksie drogowym - wyjaśnia Andrzej Milewski, Dyrektor Biura Sprzedaży Elektronicznej i Programów Lojalnościowych, PKN ORLEN.

Kampania trwa do 29.03.2020 r., natomiast ze zdobytego kuponu można skorzystać do 30.04.2020 r.