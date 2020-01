Nazwa Suzuki powinna kojarzyć się z krosnami tkackimi. Właśnie te urządzenia były pierwszymi, które w 1909 roku wyprodukował Michio Suzuki w swoim rodzinnym mieście Hamamatsu. Następnie, gdy załamał się rynek bawełny, Suzuki w 1952 roku wpadł na pomysł produkcji motocykli. Dzięki tej decyzji narodziła się firma motoryzacyjna, która trzy lata później zaoferowała swój pierwszy masowo produkowany samochód: Suzulight. Był to nowoczesny na owe czasy model, z napędem na przednie koła. Japoński przedsiębiorca pewnie nie spodziewał się, że jego biznes w ciągu ponad 110 lat urośnie do rangi światowej korporacji kojarzonej dziś z autami, motocyklami czy silnikami zaburtowymi do łodzi. Siedząc teraz gdzieś wysoko w niebie Suzuki-san raczej gratuluje sobie pomysłu – szczególnie, że kierowcy podkreślają niezawodność aut założonej przez niego firmy i zadowolenie z wyboru. Czego dowodem może być najnowszy raport londyńskiego Institute of Customer Service. Organizacja zajmująca się od ponad dekady badaniem satysfakcji klientów zapytała 45 tys. osób o ocenę 259 firm dostarczających im najróżniejsze usługi i produkty. Pod lupę trafiły marki z 13 sektorów.

Reklama

W kategorii motoryzacyjnej kolejny rok z rzędu najwyżej zostało ocenione Suzuki. Japońska marka zdobyła 84,1 pkt., podczas kiedy średnia branży to 78,9 pkt. A w klasyfikacji generalnej 259 firm dzięki tak wyśrubowanej ocenie producent z Hamamatsu awansował z 15. lokaty w rankingu ogólnym z ze stycznia 2019 roku (83 pkt.), aż o 10 miejsc – na piątą pozycję najnowszego zestawienia londyńskiego instytutu.

Na 24 marki przebadane w tym roku w Top5 sektora automotive za Suzuki stoi Hyundai (82,6 pkt.), który na 16. lokatę klasyfikacji generalnej wspiął się z 94 miejsca. Trzecią marką branży motoryzacyjnej w oczach użytkowników jest Toyota (82,2) – japoński gigant w ogólnym notowaniu firm zajmuje 20. miejsce (awans z 55 pozycji w 2019 r.). Piątkę najlepszych zamykają Kia (81,8) i Honda (81) – obie marki jeszcze przed rokiem były na podium, a teraz oddały pola. Warto zauważyć, że w czołowej piątce nie ma żadnej europejskiej firmy samochodowej – jeszcze w 2019 roku honoru Starego Kontynentu broniły BMW i Skoda, dziś nie ma po nich śladu.

Z raportu wynika również, że Suzuki jako jedyny przedstawiciel branży motoryzacyjnej zdobyło najwyższe noty w oczach konsumentów za: etyczne podejście do klienta, emocjonalne powiązanie (lojalność, czyli m.in. chęć zakupu kolejnego modelu Suzuki), etos oraz pozytywne doświadczenia jakich doznali ludzie w kontakcie z produktami, usługami i pracownikami salonów dilerskich japońskiej marki.