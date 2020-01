– Aplikacja Yanosik stała się wielofunkcyjnym narzędziem, które oprócz informowania swoich użytkowników o bieżącej sytuacji na drodze pozwala sprawdzić wysokość ubezpieczenia komunikacyjnego u różnych ubezpieczycieli. Wystarczy zeskanować dowód rejestracyjny auta i wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę – powiedziała Magda Zglińska z firmy Neptis, operatora systemu Yanosik. – Dzięki funkcji skanowania mamy możliwość analizy kosztów OC pod kątem wielu czynników. Tym razem sprawdziliśmy zależność między marką samochodu a ceną ubezpieczeń komunikacyjnych – dodała.

Analitycy zaznaczają, że na cenę OC ma wpływ wiele aspektów: wcześniejsza szkodowość, wiek kierowcy, wiek auta czy styl jazdy osoby kierującej. Istnieje jeszcze jedna ciekawa zależność: marka samochodu…

Lexus najdroższy w ubezpieczeniu

Jak się okazuje najczęściej ofertę droższego OC otrzymują właściciele aut marki Lexus - mediana to 1039 zł, następnie kierowcy BMW - 1030 zł oraz Infinity - 986 zł. Co ciekawe marka Mercedes nie znalazła się w ścisłej czołówce rankingu, co zdaniem analityków Yanosika oznacza, że w kwestii cen ubezpieczeń właściciele tych samochodów nie mają najgorzej. Średnia cen za polisę OC wynosi 774 zł.

A jaka jest najczęstsza cena ubezpieczeń OC dla innych popularnych marek motoryzacyjnych w Polsce?

Mediana kosztów OC dla poszczególnych aut kształtuje się następująco: Fiat - 618 zł, Renault - 632 zł, Nissan - 662 zł, Opel i Seat - 643 zł, Toyota - 667 zł, Kia - 669, Skoda 686 zł, Peugeot - 692 zł, Volkswagen - 698 zł, Ford - 714 zł, Citroen - 704 zł, Audi - 729 zł, Mini - 729 zł, Honda - 730 zł, Mazda 750 zł, Alfa Romeo - 760 zł.