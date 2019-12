Volkswagen w 2020 roku rynki całego świata w prowadzi aż 34 modele samochodów. Już teraz wiadomo, że dwanaście z nich to będą auta typu SUV, a osiem dostanie napęd elektryczny lub hybrydowy.

– Stoimy u progu nowej epoki. Elektromobilność traktujemy niezwykle poważnie. Do 2024 roku marka Volkswagen zainwestuje w nowe technologie 19 mld euro, aż 11 mld euro z tej kwoty przeznaczymy na rozwój w zakresie elektromobilności – zapowiedział Ralf Brandstätter, dyrektor operacyjny Volkswagena. – Już w 2020 roku Volkswagen rozpocznie największą w przemyśle samochodowym ofensywę w dziedzinie samochodów elektrycznych: latem ruszy sprzedaż ID.3, a niedługo po nim modelu ID.Next, czyli naszego pierwszego SUV-a z napędem elektrycznym – dodał.

Do 2050 roku zarówno auta marki Volkswagen, jak i samo przedsiębiorstwo mają stać się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. A już w 2025 roku emisja CO 2 powstającego podczas produkcji na zostać ograniczona o połowę.

Volkswagen chce też dzielić i rządzić w dziedzinie oprogramowania. Dlatego od 1 stycznia 2020 roku działalność rozpocznie Car.Software będąca samodzielnym działem niemieckiej marki. Do 2025 roku udział własny VW w tworzeniu oprogramowania aut oraz wykorzystywanego do realizacji usług samochodowych ma wzrosnąć z aktualnych niecałych 10 do co najmniej 60 proc.

– Nasza strategia przynosi efekty: samochody znajdują uznanie klientów, a dyscyplina w zakresie kosztów i inwestycji daje pozytywne skutki. Dlatego mimo trudnej sytuacji na rynku możemy potwierdzić realizację celu zakładającego osiągnięcie w 2019 roku stopy zwrotu w wysokości od 4 do 5 proc. – powiedział Arno Antlitz, członek zarządu VW ds. finansów. – Zgodnie z zapowiedzią spodziewamy się uzyskać w 2019 roku znacznie ponad miliard euro operacyjnego przepływu gotówki. Nasze cele finansowe na 2020 rok pozostają bez zmian. Potwierdzamy także zamiar osiągnięcia w 2022 roku operacyjnej stopy zwrotu w wysokości co najmniej 6 proc. i przepływu gotówki w wysokości ponad 2 mld euro – zapowiedział.

Volkswagen twierdzi, że w 2019 roku poprawiła się również wydajność produkcji: cel zakładający wzrost produktywności o 5 proc. w ciągu roku zostanie przekroczony; na koniec roku wyniesie on ponad 7 proc.