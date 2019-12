Porozumienie, które musi być jeszcze ratyfikowane przez członków związku, jest podobne do zawartych wcześniej przez UAW z Fordem i General Motors.

Deal z GM pozwolił zakończyć 40 dniowy strajk, który w praktyce sparaliżował wszystkie zakłady koncernu w USA i kosztował go 3 mld dolarów.

Jak poinformował związek, FCA zobowiązał się m. in. do zainwestowania 9 mld dolarów w ciągu najbliższych 4 lat w celu utworzenia 7900 nowych miejsc pracy. Z tej sumy 4,5 mld ma być zainwestowane w 5 fabryk, co pozwoli utworzyć 6500 miejsc pracy.

Pozostałych szczegółów porozumienia nie ujawniono.

Fiat Chrysler i PSA Peugeot Citroen poinformowały w ub. miesiącu o zamiarze połączenia się. Powstałby w ten sposób czwarty pod względem wielkości producent aut na świecie z aktywami ocenianymi na 50 mld dolarów.

Podkreśla się że ratyfikacja porozumienia przez szeregowych członków związku UAW w FCA bynajmniej nie jest pewna. W 2015 r. odrzucili oni pierwszą wersję kontraktu.

Co więcej władze federalne prowadzą dochodzenie w sprawie zarzutów o korupcję w koncernie, co dodatkowo może podsycić podejrzenia związkowców co do uzgodnionych szczegółów porozumienia.