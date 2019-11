Kierowcy byli sprawcami aż 87 proc. wypadków drogowych odnotowanych w 2018 r. Które przewinienia najczęściej skutkują takimi zdarzeniami?

– Jak wynika ze statystyk, ostrzeżenia o zagrożeniach stanowią ponad połowę wszystkich zgłoszeń użytkowników Yanosika. Oznacza to, że są one znaczącym problemem na drogach. Taka statystyka skłoniła nas do stworzenia zestawienia, które pokazuje najczęściej popełniane przez kierowców błędy skutkujące wypadkami – powiedziała Magda Zglińska, Yanosik.