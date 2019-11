Szef rządu wskazał przemawiając w Sejmie, że 89 proc. Polek i Polaków jest zdania, że Polska to kraj, w którym żyje się bezpiecznie. Wyjątkiem – jak wskazał – jest bezpieczeństwo na drogach.

– Nasze drogi znaczone są krzyżami, które oznaczają śmiertelne wypadki i tragedie tysięcy rodzin. Dlatego bezpieczeństwo na drogach ma być jednym z priorytetów – mówił. .

– Utworzymy program bezpiecznej infrastruktury drogowej, by współfinansować bezpieczne chodniki, lampy uliczne, przejścia dla pieszych, ronda, światła, wysepki czy wyniesienia na przejściach. Nie może być dłużej tak, że przejście dla pieszych jest najbardziej niebezpiecznym elementem na drogach – zapowiedział. Przekonywał, że badania pokazują, iż piesi w większości zachowują się na przejściach roztropnie.

– Dlatego wprowadzimy pierwszeństwo pieszych jeszcze przed wejściem na przejście. Nie może być tak, że sądy obarczają winą za wypadek starszą, prawie 80-letnią panią, z ograniczoną ruchomością, bo wtargnęła na pasy – powiedział.

– Dziś za piratów drogowych słono płacimy, w najgorszych przypadkach zdrowiem lub życiem, w najlepszych przypadkach - wyższymi stawkami ubezpieczenia OC. Wprowadzimy rozwiązania, które sprawią, że to piraci drogowi poniosą finansowe konsekwencje łamania przepisów – zapowiedział.

Premier stwierdził, że największym wrogiem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest alkohol. – Przyzwolenie społeczne na jazdę po spożyciu skończyło się już, ale wciąż słyszymy o tragediach spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców – wskazał. Szef rządu zapowiedział też zaostrzenie polityki karania pijanych kierowców.

Morawiecki poinformował o planach ułatwienia kierowcom poruszania się z rodzinami po miastach. – Wprowadzimy możliwość korzystania z BUSpasów, gdy w samochodzie znajdują się minimum cztery osoby – przekazał.

O komentarz pomysłów przedstawionych przez premiera dziennik.pl poprosił eksperta...

– Lekka przesada, żeby rząd decydował centralnie o buspasach wchodząc w kompetencje samorządu – powiedział dziennik.pl Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. – Na szczęście niewiele ta zapowiedź da, bo Polacy są przyspawani pojedynczo do samochodów – stwierdził.

Jednak pomysł wprowadzenia pierwszeństwa pieszych jeszcze przed wejściem na przejście ekspert ocenił przychylnie.

– Jak najbardziej tak, bo mordujemy pieszych na przejściach na potęgę. Plus wysokie kary za nieuszanowanie przejścia i np. omijanie stojącego przed przejściem pojazdu, nie tylko finansowa ale i zatrzymanie prawa jazdy np. na pół roku. Przed wejściem w życie tego przepisu powinna być półroczna kampania informacyjna, bo jeśli to nagle wejdzie w życie, to obawiam się wzrostu wypadków – skwitował Furgalski.