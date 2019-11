- Gigafactory 4 ma powstać niedaleko wciąż niedziałającego stołecznego lotniska BER. Produkcja ma się rozpocząć w 2021 roku od kompaktowego SUV-a Model Y, a także napędów i baterii - niespodziewanie ogłosił Musk podczas gali, na której odbierał Złotą Kierownicę - nagrodę przyznawaną przez magazyn "Auto Bild". Oprócz tego w Berlinie powstanie centrum zajmujące się opracowywaniem nowych rozwiązań inżynieryjnych i wzornictwa.

Uzasadniając wybór Niemiec na lokalizację fabryki, Musk wyjaśnił, że kraj ten może poszczycić się znakomitymi inżynierami.

Według informacji dziennika "Tagesspiegel" zakład zostanie zbudowany w miejscowości Gruenheide na południowy wschód od Berlina. Pracę znajdzie tam około 10 tys. osób.

- To kamień milowy na drodze do poszerzania naszych kompetencji w dziedzinie budowy baterii i elektromobilności. To także dowód na to, że Niemcy są atrakcyjnym miejscem dla przemysłu motoryzacyjnego - chwalił decyzję Muska minister gospodarki RFN Peter Altmaier.

Według szacunkowych danych Tesla ma obecnie 30 proc. udziałów w europejskim rynku samochodów elektrycznych.