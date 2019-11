Volkswagen ID. Space VIZZION jest najmłodszym przedstawicielem elektrycznej rodziny niemieckiego producenta. Tym razem w tajnych laboratoriach powstało kombi, które opływową sylwetkę typową dla aut klasy Gran Turismo łączy z przestronnością SUV-a. Stylistycznie nawiązuje do choćby już produkowanego w Zwickau kompaktowego ID.3, jednak trudno mu odmówić indywidualnego charakteru.

– Do tej pory modele z rodziny ID. pokazywały, co jest możliwe w przypadku samochodów elektrycznych w każdym typowym segmencie. ID.Space VIZZION to przedstawiciel nowej klasy – mówi Klaus Bischoff, szef Volkswagen Design.