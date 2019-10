Koncern Volkswagen w dążeniu do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla postawił na elektryfikację swoich samochodów. Żeby dopiąć swego od 2016 roku rozwija modułową platformę (MEB) przeznaczoną do budowy pojazdów elektrycznych. Właśnie na tej platformie skonstruowano elektryczny model ID.3, który pojawi się na rynku w 2020 roku i który ma być produkowany w sposób neutralny pod względem emisji CO 2 . Dodatkowo do ładowania akumulatorów tego e-auta VW zaoferuje energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Koncern angażuje się również w Europie (także w Polsce) i Ameryce Północnej w rozbudowę sieci stacji ładowania. Produkcja elektrycznego modelu rozpocznie się 4 listopada 2019 roku w fabryce Volkswagena w Zwickau.

Volkswagen ID.3 / Volkswagen

Niemiecki gigant chce do 2025 roku wprowadzić na rynek 70 modeli zasilanych energią elektryczną i planuje sprzedawać prawdopodobnie od tego czasu ponad trzy miliony elektrycznych aut rocznie. Aby sprostać tak dużej liczbie, do 2022 roku do produkcji elektrycznych aut zostanie dostosowanych osiem fabryk w Europie (także w Poznaniu i Wrześni), Chinach i USA.

Volkswagen ID.3 / Dziennik Gazeta Prawna

Volkswagen postawił sobie za cel ograniczenie emisji CO 2 przez produkowane rocznie prawie 11 mln aut, a także przez należące do niego 122 fabryki na całym świecie. Jak chce tego dokonać? Oto najważniejsze punkty planu koncernu z Wolfsburga...

- Od 2020 roku zamierza zmniejszyć emisję dwutlenku węgla nowych aut osobowych produkowanych w Europie ze 123 g CO 2 /km w 2018 roku do 95 g CO 2 /km.

- Do 2025 roku fabryki zmniejszą emisję CO 2 na każdy produkowany pojazd o 45 proc. w porównaniu z emisją w roku 2010.

- Do 2025 roku zostanie ponadto zmniejszony – o 30 proc. w stosunku do 2015 roku – ślad węglowy koncernu Volkswagen przypadający na każdy samochód w ciągu jego cyklu życia.

- Do 2030 roku VW zmniejszy emisję CO 2 swoich nowych samochodów osobowych w Europie do 74 g CO 2 /km.

Aby osiągnąć założone cele, w 2030 roku spośród wszystkich nowych samochodów koncernu około 40 proc. będą stanowić modele elektryczne.