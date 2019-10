– Grupa Volkswagen od 2016 roku wdraża najbardziej kompleksową inicjatywę elektryfikacji w globalnym przemyśle motoryzacyjnym. Od 2019 do 2023 roku Grupa zainwestuje około 30 mld euro w elektromobilność – powiedział Wolf-Stefan Specht, prezes zarządu Volkswagen Group Polska podczas kongresu Impact mobility rEVolution.

Inwestycje giganta z Wolfsburga dotyczą zarówno nowych modeli samochodów – wszystkie marki należące do Grupy VW mają do 2028 roku wdrożyć do produkcji seryjnej prawie 70 nowych modeli elektrycznych. W efekcie w ciągu najbliższej dekady na drogi ma wyjechać 22 mln pojazdów wyprodukowanych na platformach MEB przewidzianych na potrzeby e-aut.

Misja produkcji tak gigantycznej liczby e-samochodów zostanie powierzona 18 zakładom na trzech kontynach. Dlatego miliardy euro trafią też do fabryk i jak na rozwój niezbędnej infrastruktury. A mapa Grupy Volkswagen obejmuje też Polskę.

Volkswagen ID.3 - pierwszy seryjny model elektryczny zbudowany na platformie MEB / Volkswagen

Elektryczne VW z Polski

Fabryka VW w Poznaniu szykuje się do uruchomienia w 2020 roku produkcji nowej 5. generacji modelu Caddy, który będzie powstawać tam również w wersji z napędem elektrycznym. Inwestycje związane z rozbudową zakładu pochłoną ponad 400 mln euro.

W Białężycach k. Wrześni trwa już seryjna produkcja nowego elektrycznego MAN-a TGE (bliźniacza konstrukcja do VW Craftera). Całkowicie elektryczny Volkswagen e-Crafter jest wytwarzany wspólnie przez zakład Białężycach i fabrykę Grupy VW w Hanowerze.

Specht zaznaczył, że Polska jest niezwykle ważna dla koncernu: Pod względem ilości zakładów produkcyjnych Grupy Volkswagen, Polska jest trzecim krajem na świecie po Niemczech i Chinach. Produkujemy tutaj części, autobusy i oczywiście samochody, również elektryczne.

Silnik elektryczny Volkswagena e-Craftera o mocy 136 KM zasilany jest bateriami zamontowanymi pod podłogą, dzięki czemu auto zachowuje ładowność na poziomie jednej tony, a jego przestrzeń ładunkowa to prawie 11 m sześciennych. Zasięg auta to 173 km. Ładowanie do 80 proc. trwa 45 minut / Volkswagen

Szybkie ładowanie

Za zwiększającą się ofertą samochodów elektrycznych musi nadążyć rozwój infrastruktury. Grupa Volkswagen zapowiada, że do 2025 r. zamierza uruchomić w Europie 36 tys. punktów ładowania.

– W Polsce, do końca przyszłego roku zainstalowanych zostanie 400 publicznie dostępnych punktów ładowania przy salonach marek należących do Grupy Volkswagen. 70 z nich już jest dostępnych – zapowiedział Karol Obiegły, dyrektor operacyjny Volkswagen Group Polska.

Dodatkowo Grupa VW zainwestuje także w możliwość błyskawicznego ładowania akumulatorów podczas dalekich podróży. W ramach spółki IONITY Volkswagen wybuduje do 2020 roku wraz z partnerami 400 stacji szybkiego ładowania, na których będzie się znajdować do 2400 stanowisk o mocy do 350 kW. Stacje zostaną usytuowane co 120 km przy drogach szybkiego ruchu i autostradach w całej Europie. Powstaną również w Polsce – w 12 lokalizacjach przy autostradach A1, A2 i A4.