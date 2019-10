Firma konsultingowa Interbrand opublikowała 20. już roczny raport pod tytułem "Best Global Brands 2019", czyli zestawienie 100 najbardziej wartościowych firm. Na szczycie ogólnego zestawienia znalazło się Apple – wartość tej marki w 2019 roku wyniosła 234,24 mld dolarów. Druga lokata przypadła Goolge, którego wartość oceniono na 167,71 mld dolarów. Podium zamyka największy na świecie sklep internetowy, czyli Amazon z kwotą 125,26 mld dolarów.

Najwyżej sklasyfikowaną i jednocześnie najmocniejszą marką motoryzacyjną jest Toyota. Według oceny analityków Interbrand wartość japońskiej firmy wynosi obecnie 56,246 mld dolarów i wzrosła o 5 proc. w porównaniu do zeszłorocznego rankingu. W zestawieniu wszystkich globalnych marek Toyota obecnie zajmuje 7. miejsce.

Analitycy wskazali, że w obliczu elektryfikacji przemysłu motoryzacyjnego o sile japońskiego producenta stanowi doświadczenie w produkcji hybryd.

– Toyota jest pionierem w produkcji zelektryfikowanych samochodów, a zaczęło się od wprowadzenia w 1997 roku pierwszej masowej hybrydy. Firma jest stałym liderem sprzedaży dzięki modelowi Prius – czytamy w komentarzu wyników.

Toyota Prius / dziennik.pl

Toyota jako najbardziej wartościowa marka w branży motoryzacyjnej wyprzedziła Mercedesa i BMW. Niemieckich producentów aut premium wyceniono odpowiednio na 50,832 mld dolarów (+5 proc.) i 41,440 mld zielonych (+1 proc.). W chwili debiutu w rankingu Interbrand w 2000 roku japońska firma była wyceniona na 18,823 mld dolarów, Mercedes na 21,104 mld, a BMW było warte 12,968 mld dol.

Mercedes to także mocarne maszyny z logo AMG / Materiały prasowe

Dalej pierwsza 10 branży samochodowej to kolejno: Honda (24,422 mld dolarów; +3 proc.), Ford (14,325 mld dol.; +2 proc.), Hyundai (14,156 mld dol.; + 5 proc.), Volkswagen (12,921 mld dol.; +6 proc.), Audi (12,689 mld dol.; +4 proc.), Porsche (11,652 mld dol.; +9 proc.) i Nissan (11,502 mld dol.; 6 proc. straty).

Poza Top 10 znalazły się: Ferrari (6,458 mld dol.; +12 proc.), Kia (6,428 mld dol.; -7 proc.), Land Rover (5,855 mld dol.; -6 proc.) i Harley-Davidson (4,793 mld dol.;- 7 proc.).

Wartość wszystkich marek motoryzacyjnych uwzględnionych w "Best Global Brands 2019" oszacowano na 297 mld dolarów.

BMW serii 7 / Materiały prasowe / www.daniel-kraus.com

Firma konsultingowa Interbrand od 20 lat co roku przeprowadza ocenę, a następnie publikuje ranking największych światowych marek. Wartość marki na potrzeby rankingu obliczana jest na podstawie kompleksowej oceny zeznań podatkowych oraz działań marketingowych, które wykorzystywane są do oszacowania jej przyszłych przychodów.

Toyota Camry Hybrid / dziennik.pl

Europa jeździ hybrydami

Pierwsze miejsce Toyoty w światowym rankingu zbiegło się z podsumowaniem wyników sprzedaży w Europie. W tym roku, od stycznia do września, japoński koncern sprzedał niemal 840 tys. samochodów (Toyota i Lexus; o ponad 3 proc. więcej niż w tym samym okresie 2018 roku). Udział w rynku Starego Kontynentu wzrósł do 5,3 proc. Co ciekawe, sprzedaż hybryd poszybowała o 16 proc. do ponad 435 tys. aut, i stanowi już ponad połowę biznesu Japończyków w Europie. A lwia część tego wyniku jest księgowana na konto marki Toyota. Europejscy kierowcy kupili w ciągu trzech kwartałów ponad 775 tys. samochodów z logo tej firmy. Najpopularniejszy model to Yaris – na drogi wyjechało 177, 5 tys. szt. miejskiego hatchbacka. Drugie miejsce zajęła Corolla z wynikiem 158,6 tys. egz., a trzecie RAV4 – 107,6 tys. aut.

Największe wzrosty sprzedaży zanotowano na koncie wodorowej Toyoty Mirai (+76 proc.), nowej generacji Camry (+30 proc.) i SUV-a RAV4 (+24 proc.).

Toyota RAV4 Hybrid / dziennik.pl

Liderem rynku hybryd jest nowa Corolla Hybrid z wynikiem 114 tys. aut. Toyota przy okazji wprowadzenia 12. generacji tego modelu zaoferowała dwa układy hybrydowe – 122-konny z silnikiem 1.8 oraz 2.0 Dynamic Force o mocy 184 KM. W efekcie 8 na 10 kierowców wybiera to auto z układem elektryczno-spalinowym (89 835 szt. kombi oraz hatchbacka 5d). Corolla sedan jest po raz pierwszy dostępna z napędem hybrydowym, który odpowiada za około połowę sprzedaży tej wersji nadwozia (ponad 24 tys. egz.). Udział napędu hybrydowego w sprzedaży C-HR wynosi prawie 90 proc. W Europie Zachodniej i Środkowej napęd hybrydowy odpowiada za 80 proc. sprzedaży SUV-a RAV4.