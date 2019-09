- W poniedziałek w godzinach porannych doszło do zderzenia drogowego, w którym brały udział dwa pojazdy: karetka pogotowia i samochód marki Mercedes. Kobieta, która prowadziła samochód osobowy, jadące z nią dziecko oraz jedna osoba z karetki trafiły do szpitala - powiedziała policjantka. Do wypadku doszło w Alei Wilanowskiej przy ul. Bukowińskiej.

Przejazd Aleją Wilanowską w kierunku ul. Puławskiej jest zablokowany.

Na miejscu służby prowadzą czynności związane z wypadkiem.