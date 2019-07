Toyota twierdzi, że napęd hybrydowy to ciągle zdobywa popularność wśród europejskich kierowców. Dowodem na to mają być wyniki sprzedaży – w pierwszym półroczu już ponad połowa nowych samochodów tej japońskiej marki, które wyjechały z salonów miała pod maską układ spalinowo-elektryczny.

– Z uwagi na popularyzację technologii hybrydowej Toyota systematycznie zwiększa produkcję komponentów hybrydowych w Europie. W 2021 roku polska fabryka Toyoty podwoi produkcję elektrycznych przekładni hybrydowych wraz z planowanym uruchomieniem wytwarzania nowej przekładni współpracującej z silnikiem o pojemności 1,5 l – powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe. – Projekt ten stanowi uzupełnienie i rozszerzenie produkcji przekładni e-CVT współpracującej z silnikiem 1,8 l, uruchomionej w listopadzie 2018 roku – dodał.

Toyota Corolla TS Kombi 2.0 Hybrid e-CVT Executive / dziennik.pl

W 2021 roku w ramach nowej inwestycji Toyota planuje uruchomienie w Wałbrzychu produkcji silników elektrycznych MG1, stanowiących integralną część elektrycznej przekładni hybrydowej. Z linii będzie schodzić rocznie 175 tys. takich przekładni.

Nowa przekładnia e-CVT będzie współpracować z najnowszej generacji silnikiem o pojemności 1,5 l, zaprojektowanym w oparciu o globalną platformę projektową Toyoty TNGA (Toyota New Global Architecture), którego produkcja ruszy wiosną 2020 roku w Jelczu-Laskowicach.

– W ten sposób oba polskie zakłady Toyoty będą tworzyć jeden hybrydowy zespół napędowy – wskazał Mularczyk.

W związku z planowaną produkcją nowych silników fabryka w Jelczu-Laskowicach prowadzi rekrutację – chce zatrudnić dodatkowo 200 pracowników, którzy dołączą do 450 nowych osób przyjętych do pracy w minionych miesiącach.

– Nasza fabryka staje się europejskim centrum produkcyjnym elektrycznych komponentów do niskoemisyjnych napędów hybrydowych. Decyzja koncernu o rozszerzeniu produkcji o kolejny typ przekładni e-CVT stanowi uznanie naszych dotychczasowych osiągnięć oraz dowód na zaufanie, jakim władze koncernu darzą Toyota Motor Manufacturing Poland – powiedział Eiji Takeichi, prezes TMMP. – Będziemy kontynuować rozwój naszej załogi w oparciu o nowoczesne, zautomatyzowane procesy, które będą wdrażane wraz z uruchomieniem u nas produkcji głównych komponentów elektrycznych. To kolejny kamień milowy na drodze do elektromobilności w Polsce i Europie – dodał.

– Kolejne inwestycje Toyoty w Polsce są szansą dla całej polskiej gospodarki i przypieczętowują strategiczne partnerstwo pomiędzy naszymi krajami – powiedział premier Mateusz Morawiecki, w fabryce Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu.

Razem z pozostałymi obecnie realizowanymi projektami poziom inwestycji w obu zakładach Toyota Motor Manufacturing Poland zlokalizowanych w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach wzrośnie do blisko 5 mld zł.