Suzuki ogłosiło, że wchodzi na nowy poziom współpracy z Polskim Związkiem Bokserskim. Szczegóły poznaliśmy przed meczem, w którym po raz pierwszy od ponad pół wieku polscy pięściarze zmierzą się towarzysko z Bułgarią.

– Wspólnie działamy od dwóch lat. Pierwsza w historii gala Suzuki Boxing Night jest początkiem naszej szerszej współpracy. Mamy już wypracowaną umowę, dzięki której Suzuki Motor Poland udzieli pięściarzom wsparcia finansowego i logistycznego – powiedział dziennik.pl Piotr Dulnik, prezes Suzuki Motor Poland. – Drugim projektem, o którym jeszcze nikt nie słyszał będzie powołanie Suzuki Top Team, czyli grupy wyróżniających się, indywidualnych sportowców, którzy zostaną objęci szczególnym wsparciem w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich w Tokio – ujawnił szef SMP.

Wiadomo, że w skład Suzuki Top Team wejdą: Sandra Drabik, Aneta Rygielska, Karolina Koszewska, Elżbieta Wójcik, Mateusz Polski, Bartosz Gołębiewski, Mateusz Goiński, Adam Kulik oraz Daniel Adamiec.

Po raz pierwszy od ponad pół wieku polscy pięściarze zmierzą się w meczu towarzyskim z Bułgarią. Spotkanie w ramach cyklu "Suzuki Boxing Night" rozegrane zostanie w piątek o godz. 16.30 w stołecznym hotelu Hilton. Odbędzie się osiem walk / Suzuki

Japońska firma zwiększa również zakres wsparcia finansowego dla Polskiego Związku Bokserskiego (PZB). Zastrzyk gotówki do budżetu pozwoli na organizację profesjonalnych meczów międzypaństwowych, które będą realizowane w formule Suzuki Boxing Night. Organizacja otrzyma także flotę samochodów rozszerzoną do 14 pojazdów – będą to modele Suzuki Vitara i SX4 S-Cross.

– Boks olimpijski jest niedocenianą dyscypliną w Polsce, a my chcemy mocno zaangażować się w jego rozpowszechnianie i rozwój – powiedział Dulnik. – Wsparcie Suzuki dla Polskiego Związku Bokserskiego i zaangażowanie w realizację Suzuki Boxing Night ma na celu uświadomienie, że boks olimpijski jest atrakcyjny. Liczymy na dalszą popularyzację tej dyscypliny, w której Polska odnosiła sukcesy w przeszłości. Suzuki Boxing Night wpisuje się w przygotowania bokserów do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Liczymy, że kwalifikacje, które odbędą się na początku 2020 r., otworzą naszym zawodnikom drogę do Tokio i nowych medali – wyjaśnił szef SMP.

Suzuki SX4 S-Cross / dziennik.pl

– Wierzę, że we współpracy z Suzuki Motor Poland stworzymy polskim bokserom jak najlepsze warunki przygotowań do kwalifikacji olimpijskich i wreszcie po wielu latach przerwy doczekamy się medalu na igrzyskach – stwierdził Grzegorz Nowaczek, prezes PZB.

Pierwszy oficjalny mecz międzypaństwowy męskich reprezentacji Polski i Bułgarii pod nazwą Suzuki Boxing Night zostanie rozegrany 26 lipca 2019 r. w Warszawie.

Zawodnicy skrzyżują rękawice w 9 kategoriach wagowych:

52 kg: Jakub Słomiński – Tinko Banabakov

56 kg: Jarosław Iwanow – Daniel Asenov

60 kg: Radomir Obruśniak – Kiril Rusinov

64 kg: Mateusz Polski – Vensan Kirkorov

69 kg: Filip Wąchała – Petar Draganov

75 kg: Bartosz Gołębiewski – Hyusein Hyusein

81 kg: Mateusz Goiński – Kristiyan Nikolov

91 kg: Michał Soczyński – Ivan Mechkov

Z powodu kontuzji bułgarskiego zawodnika wagi +91 kg Petara Belberova, dziewiątą walkę stoczą polscy giganci wagi superciężkiej – Adam Kulik i Aleksander Stawirej.

Historia pięściarskich spotkań seniorskich reprezentacji narodowych Polski i Bułgarii sięga pierwszej połowy lat 50. ubiegłego wieku. Do inauguracyjnego starcia obu drużyn doszło podczas turnieju przedolimpijskiego w Moskwie 14 marca 1952 r., w którym Polacy pokonali swoich bałkańskich rywali 16:4. Dwa sezony później, podczas turnieju słowiańskiego w Bułgarii, Polacy zwyciężyli zespół gospodarzy aż 18:2 w meczu, który odbył się na ringu w Sofii dnia 16 września 1954 r. Rok 1965 przyniósł zwycięstwo Bułgarom, którzy wygrali u siebie 12:6, 20 czerwca w Sofii. Już rok później – 13 listopada 1966 r. w Warszawie biało-czerwoni wygrali 10:6. Tym samym dotychczasowy bilans spotkań obu drużyn jest korzystny dla Polaków – 3:1.

Suzuki – jako jedyny producent z branży motoryzacyjnej w Polsce – jest mecenasem wielu dyscyplin sportowych, zarówno na amatorskim, jak i tym najwyższym, profesjonalnym poziomie. Poza boksem wspiera kadrę narodową koszykarzy, reprezentację w piłce ręcznej, Polską Ligę Koszykówki, Superligę, a także grającą w Lotto Ekstraklasie drużynę Korona Kielce.