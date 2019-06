Kia XCeed to nowość stworzona na bazie aktualnego modelu Ceed. To już czwarta odmiana nadwoziowa tego auta – wcześniej pojawiły się kolejno pięciodrzwiowy hatchback, przestronne kombi i jedyny w swoim rodzaju ProCeed. Koreański producent twierdzi, że postarał się by XCeed był naszpikowany innowacjami z zakresu bezpieczeństwa, komfortu, osiągów czy ekologii. Jakim cudem? Inżynierowie sięgnęli na półkę z rozwiązaniami stosowanymi od jakiegoś czasu przez marki premium.

Jednym z takich bajerów będzie nowy cyfrowy kokpit Supervision. Wyświetlacz 12,3 cala o rozdzielczości 1920x720 pikseli zastąpi tradycyjne analogowe zegary prędkościomierza i obrotomierza, który są stosowane w większości modeli marki Kia. Twórcy przekonują, że ten jednoczęściowy i bezramkowy ekran wyświetli grafiki bardzo dobrej jakości. Będzie też płynnie i szybko reagować na zmianę danych.

Pomiędzy dwoma cyfrowymi tarczami przewidziano się wielofunkcyjny wyświetlacz komputera pokładowego. Jego wskazaniami steruje się z kierownicy. W tej części mogą być prezentowane wskazania nawigacji, a także informacje z systemu audio lub o rozmowie telefonicznej oraz kontakty i dane m.in. o chwilowym i średnim zużyciu paliwa. System wyświetla także alarmy diagnostyczne i powiadomienia związane z działaniem różnych systemów bezpieczeństwa i asystujących kierowcy oraz z aktualnym natężeniem ruchu i z nawigacją. Wyświetlacz pokaże również sygnały ostrzegawcze dla kierowcy, jak informacja o zalecanej przerwie, wynikającej z wykrycia oznak zmęczenia.

Na widok XCeed – podobnie jak w przypadku ProCeed – żywiej zabije serce. Tym samym Kia będzie mogła bez wstydu zmierzyć się np. z Mercedesem GLA / KIA

Po zaparkowaniu XCeed i wyłączeniu silnika cyfrowy kokpit odtworzy krótką grafikę samochodu w ruchu i wyświetli podsumowanie danych z ostatniej trasy. Kierowca na animacji zobaczy czas jazdy, przejechany dystans, spalanie oraz zasięg obliczany w oparciu o ostatnie średnie zużycie paliwa.

Nowy zestaw wskaźników Supervision, w zależności od rynku i wyposażenia XCeed, będzie dostępny jako opcja. Zastępuje on klasyczne zegary i 3,8-calowy monitor LCD lub 4,2-calowy kolorowy ekrany TFT LCD, dostępne w różnych wersjach wyposażenia.

Podobnie jak inne modele z rodziny nowego Ceeda, także wybrane wersje XCeed będą oferowane z systemem wyboru trybu jazdy – Drive Mode Select. Dzięki niemu można dostosowywać szybkość reakcji silnika i prędkość zmiany biegów automatycznej przekładni oraz siłę wspomagania układu kierowniczego. Po zmianie trybu zestaw Supervision wyświetli bardziej szczegółowe informacje dotyczące każdego z nich. W trybie normalnym wyświetlacz pokazuje chwilowe zużycia paliwa oraz klasyczny prędkościomierz i obrotomierz, a także dodatkowe informacje. Najważniejsze w trybie sportowym, czyli wskazania prędkości i obrotów silnika mają większy rozmiar, a pozostałe dane są ukryte.

XCeed z wyglądu przypomina samochody typu coupe, a został wymyślony w europejskim centrum designu marki Kia we Frankfurcie. Zespołem stylistów kierował Gregory Guillaume, wiceprezesa ds. designu w Kia Motors Europe / KIA

Kia wprowadzając do swojej gamy cyfrowy wyświetlacz Supervision chce udowodnić światu, że jest marką zaawansowaną technicznie. A możliwości nowego zestawu wskaźników pokazują, że idealnie nadaje się on do współpracy z zaawansowanymi zelektryfikowanymi układami napędowymi, które będą stosowane w coraz większej liczbie modeli koreańskiej marki.

W przyszłości cyfrowy kokpit będzie dostosowany do przekazywania informacji na temat ekologicznego stylu jazdy oraz do wyświetlania przepływu energii między akumulatorem a silnikami elektrycznymi. Cyfrowy wyświetlacz zapewni również współpracę z trybem jazdy Eco, który jest oferowany w wybranych modelach. Cyfrowy zestaw wskaźników zostanie wprowadzony do innych hybrydowych modeli typu mild hybrid, aut hybrydowych i hybrydowych typu plug-in oraz do samochodów elektrycznych.

Nowa Kia XCeed trafi na polski rynek po wakacjach.