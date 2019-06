Lubisz włączyć klimatyzację w samochodzie na kilka minut przed wyruszeniem w drogę, aby obniżyć w nim temperaturę? Zwłaszcza, kiedy auto stało zaparkowane w nasłonecznionym miejscu? Ryzykujesz wówczas złamanie kilku przepisów kodeksu drogowego.

Jeśli na postoju silnik pojazdu pracuje dłużej niż minutę, a zauważy to policjant to może za takie wykroczenie wypisać 100 zł mandatu. Kolejne 50 zł "dopisze" do rachunku jeśli kierowca oddali się od uruchomionego pojazdu. Gdy mundurowy zarzuci używanie auta, które powoduje uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin lub hałasem wówczas grzywna z tego tytułu może wynieść do 300 zł.

Takie same obostrzenia obowiązują zimą - wtedy można słono zapłacić przy odśnieżaniu auta z włączonym silnikiem.