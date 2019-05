Policja w czasie targów pokazała nowe umundurowanie i specjalistyczne wyposażenie. Nie zabrakło też najnowszych modeli broni, amunicji czy sprzętu treningowego. A wszystko w ramach międzynarodowej konferencji pod tytułem "Innowacje w bezpieczeństwie w dobie współczesnych zagrożeń".

– Przekonujemy się każdego dnia, że trzeba o tym mówić. Codziennie dzieją się trudne rzeczy, z którymi wszyscy czujący się odpowiedzialni za bezpieczeństwo, muszą sobie poradzić. Jak mówi przysłowie łacińskie: Chcesz pokoju – szykuj się do wojny – powiedział nadinsp. Dariusz Augustyniak, I zastępca Komendanta Głównego Policji.

Kierowców powinna zainteresować część targów poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Okazuje się, że Komenda Główna Policji we współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacyjnym PIMOT opracowuje nową koncepcję wzoru oznakowania różnych typów pojazdów policyjnych. Dlaczego?

– Nowe srebrno-niebiesko-żółte oznakowanie pokazaliśmy pierwszy raz właśnie na targach Europoltech. Obecnie jest ono w fazie testów – powiedział dziennik.pl insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. – Chcemy by nowe "barwy" radiowozów i motocykli przyczyniły się do poprawy widoczności tych pojazdów i jednocześnie przełożyło się na zwiększenia bezpieczeństwa samych policjantów i obywateli. Oznakowane radiowozy policyjne powinny być widoczne i niewątpliwie takie oznakowanie czyni to. Nie wprowadzamy jednak nic pochopnie – wszystko będzie zależało od testów i uzyskanych opinii. Potrzebna jest też zmiana rozporządzenia regulującego zasady oznakowania radiowozów polskiej policji. W każdym razie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje – wyjaśnił.

Pokazane w Warszawie samochody i motocykle w nowych barwach są podobne do pojazdów używanych np. przez policjantów niemieckich, brytyjskich, australijskich czy skandynawskich.

Policja / policja.pl

W trakcie targów zadebiutowało też pierwsze w historii polskiej drogówki oznakowane BMW serii 3.

Policja / policja.pl

Jak pisaliśmy wcześniej KGP w wyniku przetargu kupi 51 sztuk nowych srebrnych BMW serii 3 sedan z przeznaczeniem do służby jako radiowozy oznakowane. Mundurowi chcą by moc silnika w tych samochodach nie była mniejsza niż 180 KM. Warto podkreślić, że będą to modele najnowszej generacji zastępujące w ofercie bawarskiej marki "trójkę", którą obecnie drogówka użytkuje jako auta nieoznakowane.

Nowe BMW serii 3 jako oznakowany radiowóz / Facebook

Samochody oznakowane, podobnie jak nową partię 31 nieoznakowanych BMW serii 3 Gran Turismo z wideorejestratorami dostarczy policji Spółka Zdunek z Gdańska.

Nowe BMW serii 3 jako oznakowany radiowóz / policja.pl

Policja / policja.pl

Policja / policja.pl

Policja / policja.pl