Kia Motors Polska w Poznaniu zorganizowała prawdziwe show. Na scenie głównej królowała nowa Kia ProCeed w topowej wersji GT z turbobenzynowym silnikiem 1.6/204 KM. Prezentacja tej ślicznotki jakby na potwierdzenie jej atutów zbiegła się z przyznaniem trzech nagród za stylistykę dla kompaktowego trio koreańskiej marki.

Kia Ceed hatchback i kombi oraz shooting brake ProCeed zdominowały prestiżowy konkurs Red Dot Design na najlepsze wzornictwo. Wszystkie te auta zaprojektowano w europejskim centrum designu marki Kia we Frankfurcie, pod kierownictwem Petera Schreyera i Gregory'ego Guillaume, szefa designu w Europie. Za konstrukcję odpowiada centrum techniczne firmy w Russelsheim, a wszystkie wersje są produkowane w fabryce na Słowacji.

Jedyny w swoim rodzaju ProCeed, czyli pierwszy shooting brake w klasie popularnych kompaktów / KIA / Dominik Kalamus

Co ciekawe, pierwsze wyróżnienie za design w konkursie Red Dot samochód marki Kia zdobył w 2009 r. Nagrodzonym modelem był wówczas Soul. Od tego czasu za design swoich aut Kia otrzymała w sumie 24 nagrody Red Dot. Konkurs jest organizowany od 1955 roku. Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach (Product Design, Communication Design i Concept Design) i są oceniane według takich kryteriów, jak innowacyjność, jakość, funkcjonalność, trwałość czy ekologia. W 2019 r. firmy z 55 krajów zgłosiły do konkursu ponad 5,5 tys. produktów.

Kia ProCEED / KIA / Dominik Kalamus

Ale Kia podczas Motor Show zachwycała nie tylko stylem. Firma dała też pokaz możliwości technologicznych.

– Kia wyrasta na lidera elektromobilności. W 2018 roku jeden na osiem sprzedanych samochodów elektrycznych lub hybrydowych na świecie miał właśnie logo Kia. W Poznaniu polską premierę miała elektryczna Kia e-Niro, która jest alternatywą dla kompaktowych crossoverów napędzanych tradycyjnymi silnikami spalinowymi zarówno benzynowymi, jak i wysokoprężnymi – powiedziała dziennik.pl Monika Krzesak, PR Manager Kia Motors Polska.

Koreański producent chwali się, że e-Niro wyposażone w akumulator litowo-jonowy o pojemności 64 kWh w cyklu mieszanym zapewni zasięg większy niż 455 km na jednym ładowaniu akumulatora (wg homologacji WLTP). Według tej samej normy e-Niro w cyklu miejskim przejedzie do 615 km, czyli więcej niż wiele samochodów z silnikiem benzynowym pod maską. Po podłączeniu e-Niro do szybkiej ładowarki o mocy 100 kW, ładowanie akumulatora z 20 proc. do 80 proc. zajmuje ok. 42 min.

Kia e-Niro / Polska Agencja Prasowa / Jakub Kaczmarczyk

W ofercie będzie również e-Niro ze standardowym akumulatorem o pojemności 39,2 kWh. Zasięg modelu z mniejszą baterią wynosi 289 km w cyklu mieszanym według normy WLTP.

Poznań Motor Show to największe targi motoryzacyjne w Polsce i czwarte w Europie / KIA

Osiągi? Elektryczna Kia nie będzie zawalidrogą. Model wyposażony w akumulator o pojemności 64 kWh jest napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 150 kW (204 KM), który generuje maksymalny moment obrotowy o wartości 395 Nm. Ta odmiana e-Niro powinna przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 7,8 sekundy.

Kia e-Niro / KIA / Dominik Kalamus

Mniejszy akumulator o pojemności 39,2 kWh współpracuje z jednostką o mocy 100 kW (136 KM; moment obrotowy - 395 Nm). Tak uzbrojona e-Niro przyspieszenie ze startu zatrzymanego do 100 km/h w 9,8 sekundy. Podobnie jak w wypadku Niro w wersji hybrydowej oraz Niro w wersji hybrydowej typu Plug-in, e-Niro ma napęd na przednie koła.

Kia wyposażyła e-Niro w zestaw technologii zwiększających wydajność akumulatora i poprawiających zasięg samochodu. Lista obejmuje m.in. system rekuperacji (czyli odzysk energii z hamowania), podpowiedzi nawigacji zależne od ukształtowania terenu na trasie przejazdu (CGC - asystent pokonywania zakrętów) czy podpowiedzi dotyczące stylu jazdy uwzględniające sytuację na trasie (PEC - asystent zarządzania energią w oparciu o przewidywany profil trasy). Systemy CGC i PEC współpracują z nawigacją oraz uwzględniają zbliżające się zakręty i zmiany w topografii terenu. Dzięki podpowiedziom dotyczącym stylu jazdy, kierowca wie, kiedy może podróżować samochodem w trybie żeglowania, aby w ten sposób odzyskać dodatkową porcję energii.

Sprzedaż w Polsce rozpocznie się w drugiej połowie 2019 roku. e-Niro standardowo będzie objęta 7-letnią gwarancją (do przebiegu 150 000 kilometrów), która obejmuje również akumulator i silnik elektryczny. Producent twierdzi, że e-Niro będzie jednym z najbardziej wydajnych aut elektrycznych dostępnych na rynku. Cena? Nieoficjalnie mówi się o kwocie od ok. 150 tys. zł.

Kia Stinger GT z silnikiem 3.3 V6 T-GDI/370 KM i seryjnym napędem 4x4 / KIA

Stinger jest największą perłą w koronie Kia. Tym modelem koreańska marka wjechała na nowe terytorium gran turismo, na którym od aut wymaga się nie tylko wysokiej jakości oraz komfortu, ale również radości z prowadzenia. Jednak przy okazji producent stworzył auto dla osób, które lubią wygodę i emocje / KIA

Wyścigowa Kia Picanto. W ostatni weekend kwietnia rozpoczną się na torze Hungaroring zmagania w ramach Samochodowych Mistrzostw Polski KIA PLATINUM CUP / KIA

