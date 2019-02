Uszkodzone ściany obudowy, rozbita szyba pancerna wizjera kamery i lampy błyskowej, zepsuta głowica – to bilans uszkodzeń fotoradaru na węźle drogowym Gliwice "Sośnica", przy zjeździe z autostrady A1 na A4.

Urządzenie działało w tym miejscu od lipca 2018 roku. I jak podkreślają przedstawiciele Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym zostało postawione po wielu wnioskach, jakie napływały do CANARD z policji oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na węźle drogowym Gliwice "Sośnica" obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Mimo to dochodziło do wielu niebezpiecznych sytuacji. Fotoradar miał ostudzić kierowców i wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa.

Przez kilka miesięcy funkcjonowania urządzenie zarejestrowało 26,5 tys. naruszeń.

Obecnie uszkodzone fotoradar jest wyłączony. Naprawa potrwa kilka tygodni. Szkody oszacowano na kilkanaście tysięcy złotych – zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej. Na razie nie wiadomo kto zniszczył urządzenie. Policja poszukuje wandali.