W 2018 roku zarejestrowano w Polsce ok. 1,6 mln nowych samochodów osobowych i użytkowych. To ponad 10 proc. więcej niż rok wcześniej – wyliczył instytut Samar. Swój udział w tym torcie ma też polski oddział Fiat Chrysler Automobiles (FCA) – w ciągu 12 miesięcy zeszłego roku Polacy kupili ponad 28 tys. nowych osobówek i dostawczaków marek należących do Grupy FCA (Fiat, Jeep, Alfa Romeo i Abarth). A największy wkład do wyniku jeśli chodzi o samochody osobowe wnosi Fiat Tipo.

Tipo bestsellerem Fiata

– W skali Grupy FCA w Polsce na 10 sprzedanych nowych samochodów osobowych niemal połowa to właśnie Tipo. W przypadku samej marki Fiat ten model stanowi ok. 60 proc. naszej sprzedaży – powiedział dziennik.pl Rafał Grzanecki, dyrektor marketingu FCA.

Do popularności Fiata Tipo niewątpliwie przyczynił się spokojny design, proste rozwiązania techniczne, przestronna kabina i pojemny bagażnik (sedan 520 l) / Fiat / Ireneusz KAZMIERCZAK

Grzanecki przyznał, że polski oddział Fiat Chrysler Automobiles chce w nowy 2019 rok wejść z mocnym uderzeniem. I dlatego koncern zdecydował się w Polsce dać kierowcom najwyższe rabaty dla wszystkich swoich marek samochodów osobowych, a zatem oprócz Fiata także Jeepa, Alfy Romeo i Abartha.

– Na tę chwilę czekali łowcy okazji. W jedną, sylwestrową noc ceny samochodów Fiata z rocznika 2018 spadły nawet o 15 tys. zł. Właśnie na takie obniżki mogą liczyć nabywcy bestsellerowego Fiata Tipo 5d hatchback lub kombi, czyli Station Wagon. Niewiele mniej, bo aż do 12 tys. złotych zaoszczędzą przyszli właściciele Tipo Sedan. Wszystkie wersje nadwoziowe Tipo są dostępne z nowymi normami emisji spalin Euro6D – wylicza przedstawiciel FCA.

A jak przekłada się to na cenę przy zakupie? Dziennik.pl sprawdził ofertę Fiata i w salonach włoskiej marki można znaleźć ok. 500 sztuk modelu Tipo w trzech wersjach nadwoziowych.

Jeśli ktoś szuka nowego Tipo sedan to ma do wyboru ok. 190 propozycji. Najtańsza oferta na rynku to czerwone jak wóz strażacki włoskie auto z benzynowym silnikiem 1.4/95KM w cenie 42,9 tys. zł. Wyposażenie standardowe zawiera już m.in. klimatyzację, radio z portem USB, sześć poduszek powietrznych centralny zamek sterowany z pilota w kluczyku, światła do jazdy dziennej, elektrycznie sterowane szyby przednie oraz elektrycznie wspomagany układ kierowniczy z dwoma trybami pracy wraz z dwupłaszczyznowo regulowaną kolumną kierownicy (wcześniej ten konkretny samochód dostępny od ręki u dilera był wyceniony na 48,3 tys. zł).

Fiat Tipo 5d / dziennik.pl

Jeśli chodzi o Tipo 5d, to taki nowy samochód z benzynowym silnikiem 1.4/95KM po rabacie kosztuje od 48,5 tys. zł – do wyboru w całym kraju jest ok. 206 ofert. Najtańsze kombi z identyczną jednostką napędową przeceniono z 60 250 zł na 52 418 zł. W przypadku tej odmiany można przebierać z ok. 95 propozycji.

Fiat Tipo 5d / dziennik.pl

A inne modele Fiata? Cena kultowej 500 zmalała o 8 tys. zł, a większego rodzinnego 500L spadła o 10 tys. zł. W noworocznej wyprzedaży SUV 500X z rocznika 2018 kosztuje o 7,5 tys. zł mniej.

Jeep Grand Cherokee jest dostępny w cenie niższej nawet o 50 tys. zł. Zakup nowego Wranglera z rocznika 2018 oznacza rabaty do 23 tys. zł lub o kolejne 2 tys. zł w przypadku wersji Unlimited. Obniżki na wyprodukowanego przed styczniem 2019 Renegade'a wynoszą do 20 tys. zł. Nowy Compass to upust do 32 tys. zł.

Jeep Wrangler / dziennik.pl

Alfa Romeo Giulietta z 2018 r. kosztuje do 17 tys. zł mniej, a piękne Giulia i Stelvio to rabat sięgający 45 tys. zł w porównaniu z oryginalnymi cenami z zeszłego roku.

– Początek wyprzedaży to najlepszy moment na podjęcie decyzji o zakupie nowego samochodu. Właśnie teraz na placach dilerskich jest największy wybór marek, modeli i wersji objętych atrakcyjnymi rabatami. Warto się pospieszyć, bowiem wyprzedaż kończy się 31 marca 2019 r. lub wraz z wyczerpaniem dostępności. Zatem, kto pierwszy, ten lepszy – skwitował Rafał Grzanecki z FCA.