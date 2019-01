Z najnowszych wstępnych danych KGP wynika, że w 2018 roku doszło do 31 410 wypadków drogowych (to o 1350 mniej niż rok wcześniej). Lwią część, bo ponad 27 tys. zdarzeń mają na sumieniu kierowcy. Piesi również nie są bez winy – oni byli sprawcami w ponad 2 tys. przypadków.

Statystyki policji mówią o 2838 osobach zabitych w 2018 roku - w odniesieniu do danych sprzed dwóch lat to o siedmiu ludzi więcej.

– W 2018 roku było mniej o 22 wypadki ze skutkiem śmiertelnym. A zwiększenie liczby zabitych spowodowane jest tym, że częściej dochodziło do wypadków, w których ginęła więcej niż jedna osoba – wyjaśnił podinsp. Radosław Kobryś z KGP.

Poważnie, bo o 2466 zmalała liczba rannych w porównaniu do roku 2017 i wyniosła 37 tysięcy.

Prędkość najbardziej śmiercionośna

Najwięcej wypadków odnotowano w terenie zabudowanym, ale najbardziej tragiczne w skutkach były te, do których doszło na drogach poza miastem.

– Tam kierowcy pozwalają sobie na więcej, mocniej wciskają gaz. W efekcie nadmierna prędkość ciągle zbiera tragiczne żniwo – powiedział przedstawiciel KGP. – Z tej przyczyny kierujący spowodowali prawie 6100 wypadków, w których zginęło 745 osób, co stanowi jedną czwartą wszystkich zabitych. Dla porównania nieustąpienie pierwszeństwa, doprowadziło do 7411 wypadków, w których zginęło 320 osób – wyliczył.

Sposób na uziemienie kierowców

Policjant wskazał jednoczenie na spadek liczby zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Do końca 2018 roku odnotowano ok. 25,2 tys. przypadków utraty uprawnień za tzw. "50+", to prawie 5,6 tys. mniej niż rok temu.

– Ten przepis, to skuteczny sposób na poskromienie kierowców i osłabienie niebezpiecznego trendu. Jednak do euforii jeszcze daleko, bo tych przypadków notujemy ciągle zbyt dużo – ocenił.

Udało się też zmniejszyć liczbę zabitych wśród pieszych – w 2018 pod kołami zginęło o 90 osób mniej niż dwa lata wcześniej.

– Odnotowaliśmy znacznie mniej śmierci pieszych. Zwłaszcza jesień zaskoczyła nas pozytywnie, bo o tej porze w poprzednich latach statystyki były znacznie gorsze. Bezpieczniej zrobiło się szczególnie na przejściach – wskazał policjant. Humor psuje jednak inna rubryka z danymi o wypadkach – to właśnie w obszarze pasów, które mają być bezpieczne, dochodzi do co czwartego potrącenia pieszego.

Więcej zabitych i rannych motocyklistów i rowerzystów

Optymizmem nie napawają statystyki dotyczące użytkowników jednośladów. W 2018 roku w wypadkach drogowych zginęło 238 motocyklistów, to o siedem osób więcej niż dwa lata wcześniej. Przybyło też rannych – policja odnotowała 2459 przypadków (o 428 więcej).

Rowerzystów zginęło 284 – o 64 osoby więcej niż w 2017 roku. Dane za 2018 rok mówią też o wzroście liczby rannych o blisko 400 ludzi do ponad 4,2 tys. Jako główną przyczynę pogorszenia sytuacji policja wskazuję m.in. rosnącą liczbę motocykli i rowerów uczestniczących w ruchu drogowym.

Pozytywną statystyką jest spadek liczby zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. W 2018 drogówka złapała 104 664 osób na podwójnym gazie za kierownicą, czyli o 4654 mniej niż w 2017. Pijani spowodowali 1550 wypadków (82 mniej), w których zginęło 169 ludzi (37 zabitych mniej), a 1904 osoby zostały ranne (o 64 mniej). Prowadzący po alkoholu spowodowali w zeszłym roku 7915 kolizji, czyli o 15 więcej niż to było dwa lata wcześniej