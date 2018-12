Część ulic i placów w związku z zabawami sylwestrowymi zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Na imprezy dowiozą mieszkańców dodatkowe linie autobusowe i tramwajowe. W większych ośrodkach, jak aglomeracja śląska, będą dodatkowe połączenia kolejowe i dodatkowe miejsca parkingowe. Większość zmian będzie obowiązywała od wieczora 31 grudnia do nocy lub godzin rannych 1 stycznia. W Łodzi, Rzeszowie, Wrocławiu i Toruniu zmian w organizacji ruchu nie będzie.

BIAŁYSTOK

Miejski sylwester tradycyjnie odbędzie się na rynku Kościuszki. Jak poinformował białostocki magistrat, od godz. 20.30 31 grudnia do 4 rano 1 stycznia zamknięty będzie dla ruchu odcinek ul. Sienkiewicza między ulicami: Białówny i Legionową. W tym czasie zastępczą trasą pojadą linie autobusowe: 3, 8, 13, 16, 19, 26, 104 i N3.

BYDGOSZCZ

Sylwester odbędzie się na ul. Mostowej na Starym Mieście, a nie jak zwykle na sąsiednim Starym Rynku, który jest przebudowywany. W związku z tym od 30 grudnia do 2 stycznia zamknięte dla samochodów będą ul. Mostowa i pl. Teatralny, a także ul. Stary Port na odcinku od Pocztowej do Mostowej.

GDAŃSK, GDYNIA

W związku z plenerową imprezą sylwestrową i koncertem w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku całkowicie z ruchu kołowego zostanie wyłączony do 15 stycznia Targ Węglowy. Ponadto ul. Bogusławskiego od wjazdu do budynku NBP do ul. Wały Jagiellońskie zostanie całkiem wyłączona z ruchu między 28 grudnia a 1 stycznia (w tym czasie z użytkowania wyłączone zostaną miejsca postojowe i postój taksówek), jako ulica jednokierunkowa będzie funkcjonowała 2-12 stycznia (ruch pojazdów będzie w jednym kierunku - od ul. Ogarnej do ul. Wały Jagiellońskie).

W Gdyni zmiana organizacja ruchu z związku z imprezą sylwestrową nastąpi w okolicach skweru Kościuszki.

KATOWICE

Sylwestrowa Noc Przebojów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Koncerty zaczną się o godz. 19.30, a zakończą o 2.00. Organizatorzy sugerują przybycie na stadion najwcześniej jak to możliwe, bramy stadionu zostaną otwarte dla widzów o godz. 18.30.

Organizator transportu publicznego KZK GOP przez 8 sylwestrowych godzin poszerzy ofertę na newralgicznych trasach. Tabor na liniach tramwajowych 6, 11, 19 będzie miał zwiększoną pojemność, będą też dodatkowe kursy przed i po imprezie linia 0 będzie kursowała w relacji: Katowice Plac Wolności – Chorzów Stadion Śląski Pętla Zachodnia z obsługą wszystkich przystanków po drodze. Linie autobusowe 820, 830, 840 będą obsługiwały przystanek Chorzów AKS (będą dodatkowe kursy linii 820 i 830).

Park Śląski udostępnił miejsca parkingowe. Bilet parkingowy za 20 zł można kupić w przedsprzedaży internetowej na stronie www.ticketmaster.pl do 31 grudnia do godz. 16.00. Taki bilet należy wydrukować i kierować się do strefy parkingowej poprzez współrzędne GPS podane na bilecie. Jeżeli w przedsprzedaży internetowej nie zostaną wykupione wszystkie miejsca parkingowe, będzie można je wykupić w dniu imprezy przy wjeździe do Parku Śląskiego, ale w sprzedaży bezpośredniej cena biletu parkingowego wyniesie 30 zł. Liczba miejsc parkingowych w Parku Śląskim w sylwestra wynosi około 1300, dlatego w razie ich braku wjazdy zostaną zamknięte. W sylwestra kierowcy z kupionym wcześniej biletem parkingowym mogą wjechać na parkingi od 17.30 do 24.00. Dostępne będą też parkingi w Katowicach: przy ul. Złotej (GKS), ul. Olimpijskiej (powyżej MCK), centrach handlowych i ogólnie dostępne w centrum.

Koleje Śląskie 1 stycznia 2019 r. uruchomią dodatkowe cztery pociągi relacji: Katowice – Tychy Lodowisko Katowice – Gliwice Katowice – Zawiercie Katowice – Rybnik.

W związku z organizacją imprezy na Stadionie Śląskim 31.12.2018 r. od godziny 17.00 będzie zakaz wjazdu i wyjazdu z osiedla Tysiąclecia od ul. Chorzowskiej, od godziny 18.00 ograniczona zostanie możliwość skrętu w lewo z ul. Katowickiej w kierunku ul. Parkowej, wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Parkowej od ronda w rejonie C.H. Carrefour do skrzyżowania z ul. Kościuszki od godziny 23.30, zamknięta dla ruchu będzie ul. Katowicka między skrzyżowaniem z ul. Parkową/al. Wojska Polskiego i skrzyżowaniem z ul. Gałeczki, zamknięta dla ruchu będzie ul. Chorzowska w Katowicach między skrzyżowaniem z ul. Parkową/al. Wojska Polskiego i pierwszą przewiązką za przejściem podziemnym. Zamknięty dla ruchu zostanie też łącznik między al. Wojska Polskiego i ul. Tysiąclecia w Katowicach oraz Al. Wojska Polskiego.

Przywrócenie stałej organizacji ruchu zaplanowano 1 stycznia około godz. 2.

KIELCE

W związku z organizacją na rynku przy ratuszu "Sylwestra pod Gwiazdami" od godz. 18 w poniedziałek do godz. 2 we wtorek niemożliwy będzie przejazd ul. Bodzentyńską w kierunku rynku - dojechać będzie można jedynie do wjazdu na pl. św. Wojciecha. Kierowcy nie przejadą przez północną pierzeję rynku i pl. św. Tekli do ul. Warszawskiej. Zamknięte dla ruchu będą także: ul. św. Leonarda - między ul. Wesołą a rynkiem, ul. Mała - przy ul. Sienkiewicza, ul. Leśna - przy parkingu wielopoziomowym, ul. Orla. Wzdłuż ul. Warszawskiej - od pl. św. Tekli do ul. Kaczyńskiego - zamiast miejsc parkingowych będzie postój Taxi.

W nocy największe kieleckie osiedla zostaną skomunikowane z centrum przez dwie specjalne linie autobusowe.

KRAKÓW

Sylwester odbędzie się na trzech scenach: na Rynku Głównym na pl. Wolnica i w nowohuckiej alei Róż. Koncert na Rynku Głównym zacznie się o godz. 20.15, a na teren imprezy będzie można wejść od godz. 19.30 przez bramki u wylotu ul. Wiślnej i Brackiej. Po godz. 19 ul. Szewska, Sławkowska i Szczepańska będą wyłącznie drogami wyjścia z imprezy na Rynku.

Przez cały poniedziałek nie będzie działał postój dorożek na Rynku Głównym, a od godz. 12.00 na ulicach dochodzących do Rynku: całej Brackiej i w części św. Jana, Wiślnej, Sławkowskiej, Szczepańskiej, św. Anny, Szewskiej i na Jagiellońskiej będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Po zabawie sylwestrowej zostaną uruchomione dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe, a trasy niektórych linii będą wydłużone.

LUBLIN

W czasie zabawy sylwestrowej w centrum miasta zamknięta dla ruchu będzie ul. Królewska. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi specjalne linie komunikacji nocnej - będą kursowały od godz. 20 do 4.30 z różną częstotliwością – najczęściej, co 15 minut, od 22 do 2.00. Przejazd liniami nocnymi w nocy z 31 grudnia br. na 1 stycznia 2019 r będzie bezpłatny.

OLSZTYN

Miejska zabawa sylwestrowa odbędzie się na pl. Dunikowskiego w centrum miasta. Parking na placu będzie zamknięty przez cały dzień. Od godz. 22 31 grudnia do 3 rano 1 stycznia zamknięta zostanie ul. Piłsudskiego od ratusza do ul. Kościuszki (można będzie wyjechać z ul. Kruka) i ul. Kopernika od Mickiewicza do Piłsudskiego. Utrudnienia będą także na ul. 22 stycznia od skrzyżowania z Emilii Plater do centrum handlowego Aura.

OPOLE

W Oleśnie na czas imprezy sylwestrowej będzie wyłączony ruch pojazdów w obrębie rynku.

POZNAŃ

W związku z imprezą sylwestrową w centrum miasta zmiany organizacji obejmą ruch pieszy, tramwajowy i samochodowy w obrębie pl. Wolności. O godz. 16.00 od skrzyżowania z al. Marcinkowskiego do ul. Ratajczaka i ul. 3 Maja zamknięty zostanie dla ruchu samochodowego pl. Wolności. O godz. 20.00 zostanie wstrzymany ruch tramwajowy na pl. Wolności. Al. Marcinkowskiego będzie zamknięta od 23.30 w sylwestra do 0.30 w Nowy Rok na obu pasach od ul. 23 Lutego do ul. Podgórnej i na całej szerokości pl. Wolności.

SZCZECIN

Na czas miejskiego sylwestra zamknięte dla ruchu samochodowego będą ulice w okolicach Jasnych Błoni. Będą dodatkowe autobusy (szczegóły na stronie www.zditm.szczecin.pl). Zamknięte zostaną ulice: Ogińskiego, Szymanowskiego (od skrzyżowania z ul. Monte Cassino do skrzyżowania z ul. Odrowąża), Moniuszki, Skargi (między Janosika i Ogińskiego), pl. Armii Krajowej. Czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 31 grudnia o godz. 20.30 i będzie obowiązywała do wtorku do godziny 8.00.

WARSZAWA

Impreza sylwestrowa odbędzie się na pl. Bankowym. Pierwsze zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej zostaną wprowadzone 31 grudnia około godz. 14 - objazdami pojadą autobusy linii 107, 111, 157, 160, 190, 222, 227, 520, 527. Trasy zmienią też linie nocne: N11, N13, N16, N21, N41, N42, N61, N63, N66, N71 i N91. Autobusy 507 i 522 będą jeździły przez całą sylwestrową noc.

Po zakończeniu imprezy zostaną uruchomione dodatkowe kursy linii: 105 z przystanku Metro Świętokrzyska na Wolę i Bemowo, 160 z przystanku Dw. Wileński w kierunku Targówka, 500 z przystanku Muranów na Bródno, 507 z Centrum na Gocław, 517 z Centrum do Ursusa, 522 z Centrum do Wilanowa i 527 z przystanku Dw. Wileńskiego na os. Derby.

W związku z wyłączeniem ruchu tramwajowego w ul. Marszałkowskiej i al. Solidarności w rejonie pl. Bankowego inaczej będą kursowały tramwaje linii: 4, 15, 20, 23, 26 i 35. Do około godz. 13.30 będą tam jeździły linie zastępcze 73 i 75. Tramwaje linii 73 pojadą z Dw. Wschodniego – Kijowską – Targową – 11 Listopada – Stalową do Czynszowej. Linia 75 będzie kursowała na trasie: Żerań Wschodni – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – Mickiewicza – Marymont-Potok.

Linie tramwajowe 2, 3, 4, 9, 15, 20, 23, 24, 26, 31, 33, 35, 73 i 75 będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy. Linie 2, 3, 4, 9, 23 i 33 będą jeździły przez całą noc.

Za tramwaje, których trasy zostaną zmienione, pojadą zastępcze autobusy Z90 do około godz. 23.30 trasą: Dw. Wileński – Wileńska – Szwedzka – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Kapucyńska – Miodowa – Senatorska – Wierzbowa – pl. Piłsudskiego – Królewska – Grzybowska – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – Okopowa – al. Solidarności – Młynarska – Leszno – Okopowa – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – nawrót na rondzie ONZ – al. Jana Pawła II – Grzybowska – Królewska – pl. Piłsudskiego – Focha – Moliera – Nowy Przejazd – al. Solidarności – most Śląsko–Dąbrowski – al. Solidarności – Targowa – Wileńska – Dw. Wileński.

Metro będzie kursowało przez całą noc. Od godz. 20 do około godz. 1.30 co około 3 minuty, później do godz. 3 co około 10 minut, a po godz. 3 do godz. 5 co około 15 min.

W nocy będą dodatkowe kursy Szybkiej Kolei Miejskiej. Pociągi S1 do Pruszkowa odjadą ze stacji Warszawa Śródmieście o godz. 0.45 i 1.45. Do Otwocka ze Śródmieścia o godz. 0.40 i 1.40. Pociągi S2 do Sulejówka Miłosny odjadą o godz. 0.50 i 1.50, a pociągi S3 do Legionowa o godz. 0.45 i 1.45.

ZAKOPANE

Władze miasta zachęcają kierowców do korzystania z dróg alternatywnych przy dojazdach do Zakopanego i poruszania się w mieście pieszo lub komunikacją zbiorową. W ostatni dzień starego roku zostaną zamknięte niektóre ulice i parkingi w centrum, przylegające do terenu imprezy. Dotrzeć i odjechać z Zakopanego będzie można dodatkowymi pociągami. W razie braku miejsc w pociągach tuż po imprezie mają być na bieżąco podstawiane kolejne składy.